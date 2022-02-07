【內地疫情】昨增45本土確診廣西佔37宗 百色市全民居家隔離

內地昨日（6日）新增79宗新冠肺炎確診病例，本土病例佔45宗；另有10宗本土無症狀感染者。廣西百色市成為新一輪疫情爆發點，昨日錄得37宗本土確診及4宗本土無症狀感染者。當地宣布今日（7日）起採取全民居家隔離管控措施，居民非必要不出門。

據國家衛健委通報，新增本土確診病例分布為廣西37宗，均在百色市；廣東4宗，其中深圳市3宗、廣州市1宗；北京3宗，其中朝陽區1宗、豐台區1宗、西城區1宗；天津1宗，在河北區。

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本土無症狀感染者方面，黑龍江5宗，均在黑河市；廣西5宗，其中百色市4宗、南寧市1宗。

百色市德保縣啟新一輪核酸檢測

目前，廣西累計44宗本土確診，以及6宗本土無症狀感染者。百色市疫情防控指揮部發通告稱，今日0時起採取全員居家隔離管控措施，除購買必須生活物資以及進行核酸檢測外，非必要不出門。購買生活物資盡量選擇配送服務。

居家隔離期間，學校和各類培訓機構全部停課、公共交通停運。除超市、農貿市場、醫院、藥店外，其他經營場所一律停業。餐飲行業盡量提供外賣配送服務。另外，百色市德保縣宣布今日對轄區內常住人口、外來人員就地開展新一輪全員核酸檢測。

廣西自治區黨委書記劉寧表示，當前百色疫情防控形勢非常嚴峻，須臾不可鬆懈。他強調，春節假期已經結束，返崗復工人員多，人流量大。全區各地各部門要以更高的政治自覺、更強的責任擔當、更嚴的防控措施、更實的工作作風，堅決打贏疫情防控阻擊戰殲滅戰，全力確保人民生命健康安全。

責任編輯：易燕丹

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