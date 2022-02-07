中國女足亞洲杯奪冠 這兩家企業各獎勵千萬獎金

昨晚（6日），中國女足3：2逆轉戰勝韓國女足奪得亞洲杯冠軍，時隔16年再次問鼎亞洲之巔。昨晚至今日凌晨，蒙牛乳業及支付寶分別表示將給與女足千萬（人民幣，下同）獎金。

女足亞洲杯決賽昨晚打響，中國隊對陣韓國隊。上半場結束，中國女足0-2落後；下半場，在60分鐘過後5分鐘內，女足姑娘唐佳麗、張琳艷連進兩球，強勢扳平比分；傷停補時階段，肖裕儀絕殺破門，最終中國隊以3-2逆轉奪冠。至今，中國女足已經榮獲9次亞洲杯桂冠，超過其他任何一支球隊兩倍以上。中國女足也憑藉亞洲杯的表現鎖定2023年女足世界盃入場券。

官媒盛讚「鏗鏘玫瑰」

在中國男足大年初一慘敗越南隊，與世界杯絕緣的背景之下，女足的奪冠無疑使中國球迷打了一劑強心針。內地官媒盛讚「鏗鏘玫瑰」，中國婦女報發佈評論稱「你永遠可以相信中國女足」，人民日報官方微博表示，「沒有頑強拼搏，就沒有一次次逆風翻盤；沒有咬牙堅持，也不可能笑到最後。風雨之後見彩虹，鏗鏘玫瑰已綻放。」

中國足協中國之隊官方合作夥伴蒙牛乳業當晚率先宣佈，給予中國女足1000萬元現金獎勵。支付寶也宣佈，「十年十億」女足支持計劃1300萬元獎金已到位，其中1000萬元獎勵球員，300萬元獎勵水慶霞教練團隊。

另據北京青年報報道，中國足協在保障中國女足出征本屆亞洲杯的問題上，保持了與男足國家隊征戰世預賽同樣的規格。而在獎勵辦法方面，中國足協對女足創佳績的獎勵幅度也是空前的。雖然對於具體數額，協會不便透露，但相關人士確認，由於中國女足最終奪得了亞洲杯這一亞洲女子足壇最高級別賽事的冠軍，因此按照既定獎勵辦法，球隊將獲得一筆相當高額度的獎金。

此外，多位男足國腳亦發文祝賀，武磊發微博稱「你們是光」，韋世豪微博恭賀中國玫瑰，汪嵩指中國女足已「站在亞洲之巔」，「足球只能更專業，更純粹，男足才會更好」。

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責任編輯：袁瑋婧