內地春節出行量較去年漲三成 冬奧帶熱「冰雪遊」

內地虎年春節假期到尾聲，多家在線旅遊平台昨日（6日）發佈的報告顯示，虎年春節期間，本地游趨勢明顯，親子訂單佔比高，冬奧會帶動「冰雪游」成最熱門主題。去哪兒數據顯示，今年春節期間出行量比2021年同期上漲超三成。

據澎湃新聞報道，同程旅行的數據顯示，今年春節節前返鄉客流整體較去年春節同期增長超過40%，其中，機票預訂量增長23%，火車票預訂量增長41%，汽車票預訂量增長195%。

多家在線旅遊平台的報告均顯示，受疫情影響，虎年春節「本地游」、「宅酒店」均趨勢明顯。

本地游趨勢明顯

攜程平台數據顯示，截至2月5日，春節期間酒店搜索熱度持續上漲，同比上漲81%。本地游趨勢明顯，本地酒店訂單量佔比約為60%。春節期間溫泉、親子等主題酒店的訂單量預計將分別佔總訂單量的55%和12%。

同程旅行的數據也顯示，虎年春節的反向探親客流疊加本地出行需求，本地的酒店預訂佔比高達46%。與此同時，「宅酒店」成為城市人群接待反向探親的家人，以及城市居民享受年節氛圍的新選擇。其中，滑雪、溫泉等主題特色度假酒店最受遊客歡迎，其次為風景視野俱佳的海濱度假酒店。

去哪兒數據顯示，今年春節短途游、近郊遊遊客比重達到七成以上，今年春節期間酒店預訂量是去年的近4倍。

另一方面，「包個小院過年」也成為虎年春節的「新流行」。

途家民宿數據顯示，春節期間，全國整租小院或別墅的民宿訂單交易額比2021年春節上漲五成。其中，上海、北京周邊的部分精品民宿小院提前一個月就已預訂完，虎年春節出現「一院難求」的現象。途家民宿平台上，住小院兒的旅客平均入住超2晚，平均訂單價格超7000元。

冬奧效應帶動冰雪遊熱度

春節間開幕的北京冬奧會也帶動了「冰雪游」成為虎年春節期間最熱門的遊樂主題。

馬蜂窩大數據顯示，「冬奧效應」帶動着冰雪資源豐富的城市全程領跑春節假期的熱度，「一日游」是出行首選，70.8%的年輕人選擇所在地的市內或近郊開展「一日游」。「雙奧之城」北京則穩居春節假期熱門城市榜首，北京地區的「冰雪」、「滑雪」等冬奧相關搜索熱度平均漲幅均高於215%，冬奧吉祥物「冰墩墩」的搜索熱度更是高漲300%。

同程旅行大數據顯示，今年春節期間，全國冰雪類型景區訂單量較去年春節同期上漲68%。飛豬數據顯示，虎年春節冰雪旅遊相關商品訂單量和去年春節相比增長超30%。攜程平台上，冰雪、滑雪景區門票訂單較去年增長近40%，截至5日，春節期間滑雪主題酒店預訂量較去年增長54%。

00後是冰雪旅遊新生力量

數據顯示，「Z世代」（1995-2009年間出生的一代人）正成為冰雪旅遊的新生力量。飛豬數據顯示，「00後」春節冰雪旅遊預訂量同比增長超80%，遠超其他年齡段。同程旅行數據也顯示，年輕人更愛嘗試冰雪運動，「90後」和「00後」在預訂冰雪運動類景區的人群中佔比過半。

報道引述中國社科院旅遊研究中心特約研究員吳若山指，冰雪旅遊因北京冬奧會的同期舉辦成為虎年春節期間最火熱的旅遊業態，冰雪運動游、冰雪民俗游、冰雪康養游以及室內冰雪游等多類型產品為遊客暢玩冰雪帶來了諸多選擇。諸如攀冰、冰壺、雪上極限運動等新型細分業態將受到更多年輕人關注。相比北方人對冰雪的熟悉，南方人對冰雪更多一重好奇與期待。近年來，隨着南方滑雪場的逐漸增多，南方地區「潛在」的冰雪消費需求被逐漸釋放出來，冰雪旅遊成為真正的「全民旅遊」。

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責任編輯：袁瑋婧