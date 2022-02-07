管濤：人民幣匯率料續走強但動能減弱

中銀證券全球首席經濟學家、中國前外管局國際收支司司長管濤最新表示，進入新的一年，人民幣匯率與美元指數總體恢復了蹺蹺板效應，預計人民幣匯率繼續走強但動能減弱，人民幣雙邊和多邊匯率漲幅趨於收斂。

指政府或採取進一步措施 保持人幣穩定

中國證券報刊登管濤的文章並指出，如果有需要，中國政府可能會採取進一步措施來保持人民幣穩定，這有可能會對人民幣帶來下行壓力。

管濤表示，與其繼續去預測人民幣匯率會不會「破六」，還不如關注市場或政策因素可能觸發的匯率糾偏。如有必要，預計有關部門仍會在加強輿論引導的同時，採取增加匯率彈性、擴大資本流出、調控資本流入等政策措施，保持匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

他特別指出人民幣匯率當前面臨的五大風險包括，美元指數進一步走強的風險；中美利差進一步縮小的風險；國際金融動盪加劇的風險；中美經濟增速差異收斂的風險；以及匯率預期管理和調控的政策風險。

他表示，前述五方面的「風險」未來並非一定就會發生，但只要發生了，就會對人民幣匯率產生反向作用。

他表示，匯率測不准是必然，雙向波動是常態。沒有只漲不跌或者只跌不漲的貨幣。市場主體要深入理解和認識匯率風險中性內涵，堅持以「保值」而非「增值」為核心控制和管理匯率風險，這樣才能在內外部的不確定性、不穩定性中增加勝算。

責任編輯：蒯宇澄

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