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江蘇徐州一相親大會「5女相100男」民政局：當地適婚男女比例失衡

社會熱點 12:47 2022/02/07

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近日江蘇徐州邳城河一相親大會現場，男士排起長隊多達百人，而女士則只有5人，引發廣泛關註。據內媒極目新聞報道，當地民政局表示，當地確實存在適婚男女比例失衡現象，且不少年輕女性婚戀觀也發生改變，這些情況讓許多男士在結婚方面存在障礙。

據報道，2月6日下午，徐州邳州當地紅娘江女士（化姓）說，2月5日在邳州市邳城河大橋有一場相親大會，她也去了現場，當時女孩較少，只有5個，男孩目測約有百人。

江女士介紹，目前江地適齡結婚男女中，存在男多女少現象。在她們婚介所登記的人員中，男孩有一百多人，女孩只有二十多人，婚戀市場上女性占據優勢地位，「女選男」的情況較為普遍。如今許多年輕人都在外打工或者做生意，過年才有時間回來相親，類似的相親大會在春節期間會舉辦得多一些，有時選在網紅橋，有時選在公園。

當地視頻截圖

江女士說，當地女孩對男方的基本要求是有車有房，再看工作是否穩定，女孩的眼光越來越高。

她也表示，就彩禮而言，當地起步價是16萬元，多的達三四十萬，還要求有金項鏈、金戒指、金手鐲「三金」，男孩家裏兄弟姐妹太多的不好找。如果男孩長得好，且家裏經濟條件比較好，找對象就容易一些。

對此，邳州市民政局工作人員表示，當地確實存在適婚男女比例失衡現象，導致不少年輕人在結婚問題上遇到障礙。同時，隨著時代發展，不少年輕人的婚戀觀也發生了改變，尤其一些受過高等教育的女性會選擇外出工作，也不會急於結婚，可能也是其中一個原因。

責任編輯：李冰琪

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