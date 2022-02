澳洲防長籲加強反擊中國南海行動 警告「否則失去未來十年」

澳洲國防部長達頓(Peter Dutton)表示,美國和盟友過去「默許」中國在南海的擴張行為,警告如果不加強反擊,將會失去未來10年。

《悉尼先驅晨報》(The Sydney Morning Herald)今日(6日)發佈頭版報道,標題為「達頓:除非與中國抗衡,否則澳洲將失去未來十年」(Australia will ‘lose next decade’ unless it stands up to China: Dutton)。

達頓受訪時表示,公開談論中國很重要,主要為了令澳大利亞公眾所知,並確保未來十年不會重演北京將南海軍事化的情況。

達頓指,包括美國在內國家默許北京在這個有爭議水域上的軍事行動,允許它建人造島嶼和防禦基地,以致中國在南海的存在點增至20個,無助維持區域和平,認為不能容許有關情況持續下去,他並稱,為確保中國不會重覆過去十年將南海軍事化的做法,澳洲及其盟國需要向中國表明立場。

報道指,達頓該受訪言論發表於美國國務卿抵達澳洲前。美國國務院4日宣布,布林肯將於本周前往澳洲參加四方安全機制(QUAD)部長級會議,以推進海上安全和網路安全等問題上的合作。

