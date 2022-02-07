澳洲防長籲加強反擊中國南海行動 警告「否則失去未來十年」

澳洲國防部長達頓（Peter Dutton）表示，美國和盟友過去「默許」中國在南海的擴張行為，警告如果不加強反擊，將會失去未來10年。

《悉尼先驅晨報》（The Sydney Morning Herald）今日（6日）發佈頭版報道，標題為「達頓：除非與中國抗衡，否則澳洲將失去未來十年」（Australia will ‘lose next decade’ unless it stands up to China: Dutton）。

達頓受訪時表示，公開談論中國很重要，主要為了令澳大利亞公眾所知，並確保未來十年不會重演北京將南海軍事化的情況。

達頓指，包括美國在內國家默許北京在這個有爭議水域上的軍事行動，允許它建人造島嶼和防禦基地，以致中國在南海的存在點增至20個，無助維持區域和平，認為不能容許有關情況持續下去，他並稱，為確保中國不會重覆過去十年將南海軍事化的做法，澳洲及其盟國需要向中國表明立場。

報道指，達頓該受訪言論發表於美國國務卿抵達澳洲前。美國國務院4日宣布，布林肯將於本周前往澳洲參加四方安全機制（QUAD）部長級會議，以推進海上安全和網路安全等問題上的合作。

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責任編輯：袁瑋婧