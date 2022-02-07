  • 17°C
香港時間 : 2022207日 (一) 16:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美據報籲華採「具體行動」 兌現首階段貿協採購承諾

經濟脈搏 15:56 2022/02/07

分享：

路透社報道，美國官員呼籲中國採取具體行動兌現承諾，根據前總統特朗普簽署的第一階段貿易協議，中國會在2020年和2021年額外購買2000億美元美國商品和服務。

美國官員稱將繼續向中國施壓

有關官員說，美國正對中國失去耐心，中國在最近幾個月「沒有顯示出真正的跡象」表明該國將彌補2021年底到期的第一階段貿易協議下兩年採購承諾的缺口。

根據彼得森國際經濟研究所高級研究員Chad Bown彙編的貿易數據，截至去年11月，中國只實現了約60%的購買目標。

美國總統拜登表示，該貿易協議沒有解決中國國家主導型經濟的核心問題，但美國官員已向中國政府施壓，要求其履行已簽署的協議。

報道引述官員指出，當局與中國就其購買承諾未兌現的部分進行了接觸，既為美國農民、牧場主和製造商爭取利益，也給中國機會履行其承諾。但當局的耐心正在消磨殆盡。中國繼續就這一問題與美國官員接觸，但華盛頓正在尋求「具體行動」，而不是「為談而談」。

美國官員表示，他們將繼續向中國施壓，要求其表現出就購買承諾達成協議的「認真意圖」，但也承認該協議的框架沒有提供多少手段來執行購買承諾。

無論談判結果如何，美國官員稱將繼續解決中國國家主導型經濟的核心問題，同時通過市場多元化以及與盟友和夥伴合作來提高美國的競爭力。

中國駐華盛頓大使館的一名發言人上周表示，儘管面臨疫情衝擊，全球經濟衰退和供應鏈中斷問題，中國一直努力實施第一階段貿易協議。

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

美FCC吊銷中國聯通在美經營授權 京批無理打壓（第三版）
2022/01/28
美FCC吊銷中國聯通在美經營授權 京批無理打壓（第三版）
美副貿易代表：中國未能兌現承諾 正考慮所有工具以問責
2022/02/02
美副貿易代表：中國未能兌現承諾 正考慮所有工具以問責
【中美角力】美眾院通過《美國競爭法》 抗衡中國
2022/02/05
【中美角力】美眾院通過《美國競爭法》 抗衡中國

你可能感興趣

美FCC吊銷中國聯通在美經營授權 京批無理打壓（第三版）
21:30 2022/01/28
美FCC吊銷中國聯通在美經營授權 京批無理打壓（第三版）
美副貿易代表：中國未能兌現承諾 正考慮所有工具以問責
16:06 2022/02/02
美副貿易代表：中國未能兌現承諾 正考慮所有工具以問責
【中美角力】美眾院通過《美國競爭法》 抗衡中國
18:04 2022/02/05
【中美角力】美眾院通過《美國競爭法》 抗衡中國
貿易戰 疫情 經濟 拜登 特朗普 採購 美國 貿易 中國

下一篇文章

A股虎年首個交易日高收滬指漲超2% 能源和基建板塊領漲（第三版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

A股虎年首個交易日高收滬指漲超2% 能源和基建板塊領漲（第三版）
A股虎年首個交易日高收滬指漲超2% 能源和基建板塊領漲（第三版）
【中國樓市】1月內地各地穩樓市政策超66次
【中國樓市】1月內地各地穩樓市政策超66次
人行主管媒體：一季度將成為貨幣政策等宏觀政策的操作窗口
人行主管媒體：一季度將成為貨幣政策等宏觀政策的操作窗口
【中國樓市】深圳1月二手住宅成交量 再創近十年新低
【中國樓市】深圳1月二手住宅成交量 再創近十年新低
發改委：預計今年CPI延續溫和上漲PPI逐步回落
發改委：預計今年CPI延續溫和上漲PPI逐步回落
1月財新中國服務業PMI錄51.4 降至五個月來最低
1月財新中國服務業PMI錄51.4 降至五個月來最低
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款