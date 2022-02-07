美據報籲華採「具體行動」兌現首階段貿協承諾 京：貿易戰無贏家

路透社報道，美國官員呼籲中國採取具體行動兌現承諾，根據前總統特朗普簽署的第一階段貿易協議，中國會在2020年和2021年額外購買2000億美元美國商品和服務，惟購買目標未實現。

有關官員說，美國正對中國失去耐心，中國在最近幾個月「沒有顯示出真正的跡象」表明該國將彌補兩年採購承諾的缺口。根據彼得森國際經濟研究所高級研究員Chad Bown彙編的貿易數據，截至去年11月，中國只實現了約60%的購買目標。

（新增中國外交部回應）

京：貿易戰沒有贏家 應平等協商

在北京，外交部發言人趙立堅表示，關於中美經貿關係的具體問題，請向主管的部門去了解。作為原則，可以指出的是，中美經貿關係的本質是互利共贏，貿易戰沒有贏家。對於兩國經貿關係中出現的一些具體問題，雙方應本著相互尊重、平等協商的精神妥善加以解決。美方應同中方一道努力，推動中美經貿關係健康穩定發展。

美國總統拜登表示，中國第一階段貿易協議沒有解決中國國家主導型經濟的核心問題，但美國官員已向中國政府施壓，要求其履行已簽署的協議。

美國官員稱將繼續向中國施壓

報道引述官員指出，當局與中國就其購買承諾未兌現的部分進行了接觸，既為美國農民、牧場主和製造商爭取利益，也給中國機會履行其承諾。但當局的耐心正在消磨殆盡。中國繼續就這一問題與美國官員接觸，但華盛頓正在尋求「具體行動」，而不是「為談而談」。

美國官員表示，他們將繼續向中國施壓，要求其表現出就購買承諾達成協議的「認真意圖」，但也承認該協議的框架沒有提供多少手段來執行購買承諾。

無論談判結果如何，美國官員稱將繼續解決中國國家主導型經濟的核心問題，同時通過市場多元化以及與盟友和夥伴合作來提高美國的競爭力。

中國駐華盛頓大使館的一名發言人上周表示，儘管面臨疫情衝擊，全球經濟衰退和供應鏈中斷問題，中國一直努力實施第一階段貿易協議。

責任編輯：蒯宇澄

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