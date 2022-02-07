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【北京冬奧】吉祥物「冰墩墩」缺貨難求 生產商：全力開工要初八以後

社會熱點 18:30 2022/02/07

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北京冬奧吉祥物「冰墩墩」近日引發搶購潮，5000個冰墩墩公仔上線15分鐘就被一掃而空。網民紛紛感嘆「一墩難求」，希望北京奧組委能盡快實現「一戶一墩」的心願。對於冰墩墩嚴重缺貨的問題，生產商表示將盡力保障供應，但全力開工要等到大年初八以後。

綜合內地傳媒報道，擁有熊貓形象和冰晶外殼，並酷似太空人的「冰墩墩」備受追捧，不僅網上銷售火熱，北京王府井冬奥專賣店外，搶購冰墩墩周邊產品的人龍長達千米，店內部分熱門商品更要實行限購政策。

三間生產廠家初八後趕工

全國共有三間廠家生產冰墩墩，分別是晉江恆盛玩具有限公司、北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司，以及南通金鳳凰工藝玩具制造有限公司。其中，元隆雅圖（深：002878）為上市公司，受冰墩墩利好影響，今日（7日）一字漲停，報20.33元人民幣。

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據了解，上述三家冰墩墩生產廠家在2月4日接到加單要求後，晉江恆盛玩具廠主要靠三四十名留廠工人生產。另外兩間廠家也表示，假期廠內人手有限，無法正常生產。廠家全力開工時間均要到大年初八以後。

原料不足成缺貨另一主因

除了人手緊張，「一墩難求」的另一主因在於原材料供應不足。與常見的純毛絨吉祥物相比，冰墩墩的最大特點是由硅膠外殼和毛絨熊貓公仔兩部分組裝而成。晉江恆盛玩具有限公司負責人許文傑表示，「冰墩墩的硅膠外殼是食用級硅膠，上游供應商很難短時間內大量提供。」

除了採用特殊材質，冰墩墩商品還考驗著廠家的生產工藝。許文傑指出，冰墩墩的生產周期要長於純毛絨手辦玩具。南通金鳳凰工藝玩具制造有限公司負責人黃天宇也表示，套上外殼的冰墩墩在細節上處理起來難度更大。

責任編輯：易燕丹

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