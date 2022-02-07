【中國樓市】春節假期新樓成交面積腰斬 氣氛料維持低迷

內地樓市維持低迷，在剛過去的春節假期，重點城市新樓總成交面積按年跌51%，一綫城市受上海成交規模拉動表現稍好，二綫城市近乎腰斬。

中指院數事業部研究副總監陳文靜稱，今年各地春節樓市「不打烊」，但在整體市場環境下，中小城市返鄉置業潮仍相對低迷，大城市「就地過年」，買家置業亦不活躍，成交規模繼續回落。重點監測城市的市場情緒較低，除個別城市成交規模增長外，其他具代表性的城市成交面積，均較去年春節下降。

所謂「個別城市」主要指上海，當地新樓總成交面積大升646%，供應增加、放貸周期縮短是主因。其他城市，廣州跌85%、福州跌41%、大連跌82%。

該院又指，短期來看，各地全面落實因城施策，市場調整壓力較大的城市，仍將加強對於首套及二套住房的信貸支持，如調整公積金貸款政策、降低房貸利率等，穩訂購房者預期，保障合理購房需求正常釋放。但對市場來說，扶持政策顯效仍需時間，預計短期市場調整會延續，買家情緒難有明顯改觀。

有二三綫城市房地產從業員透露，今年「看的人很多，購買的人卻不多」，主要受去年二手樓價下跌影響，加上擔心取消學區房政策的試點會進一步擴大。

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責任編輯：陳建錫