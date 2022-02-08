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【中美角力】美國批准約1億美元對台軍售 京促立即撤銷（第二版）

國情動向 16:25 2022/02/08

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美國國務院周一（7日）宣布，批准對台出售價值1億美元、為期5年的愛國者系統工程勤務計畫。此次軍售有助台灣維持導彈密度、確保空中作戰戰備能力，以嚇阻區域威脅。這是拜登政府第二次對台軍售。

在北京，外交部發言人趙立堅回應指，中方敦促美方恪守一中原則和中美三個聯合公報規定，立即撤銷對台軍售計劃，停止售台武器和美台軍事聯繫。

（第二版新增大陸的外交部回應）

拜登政府第二次對台軍售 可望3月生效

美國國務院政軍局透過新聞稿表示，已決定出售支持台灣參與愛國者導彈工程勤務（International Engineering Services Program，IESP）及導彈效能鑑測（Field Surveillance Program，FSP）計畫的設備與服務，為期5年，總價約1億美元，其中包含工程服務支援，以維持、改善愛國者防空導彈系統。

【中美角力】拜登政府首對台軍售 陸國台辦：民進黨把台灣推向災難（第三版）

美國國防部國防安全合作局已經將這項軍售正式知會國會，這是總統拜登（Joe Biden）去年1月底上任以來第2次對台軍售。

政軍局指出，這項軍售案是基於台灣關係法，將使台灣軍隊持續現代化並保持可靠的防禦能力，符合美國國家、經濟與安全利益，這項軍售計畫有助於提高台灣安全，並有助於維持區域政治穩定、軍事平衡與經濟進步。

新聞稿表示，此次軍售將有助台灣維持導彈密度，確保台灣空中作戰戰備能力。台灣將能用此能力嚇阻區域威脅，增強本土防衛。

台灣的國防部表示，這項對台軍售案可望在3月生效。

北京：促美恪守一中原則

趙立堅在今日（8日）等例行記者會上回應指，美國向中國台灣地區出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，特別是「八·一七」公報規定，嚴重損害中國主權和安全利益，嚴重損害中美關係和台海和平穩定。中方對此堅決反對，予以強烈譴責。

趙立堅強調，中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，立即撤銷上述對台軍售計劃，停止售台武器和美台軍事聯繫。中方必將採取正當有力措施，堅定捍衛自身主權和安全利益。

國台辦：「灣灣」暱稱萌萌的 遺憾在台被污名化

大陸殲16D電子作戰機 首現身台海

責任編輯：尹航

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