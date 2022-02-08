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美國批准約1億美元對台軍售 含愛國者導彈維護設備和服務

國情動向 09:54 2022/02/08

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美國國務院周一（7日）宣布，批准對台出售價值1億美元、為期5年的愛國者系統工程勤務計畫。此次軍售有助台灣維持導彈密度、確保空中作戰戰備能力，以嚇阻區域威脅。這是拜登政府第二次對台軍售。

大陸的外交部曾就美國對台軍售表示，美方這一行徑幹涉中國內政，中方堅決反對，敦促美方切實恪守一中原則和中美三個聯合公報規定。中方將根據形勢發展堅決採取正當、必要反制措施。

拜登政府第二次對台軍售 可望3月生效

美國國務院政軍局透過新聞稿表示，已決定出售支持台灣參與愛國者導彈工程勤務（International Engineering Services Program，IESP）及導彈效能鑑測（Field Surveillance Program，FSP）計畫的設備與服務，為期5年，總價約1億美元，其中包含工程服務支援，以維持、改善愛國者防空導彈系統。

【中美角力】拜登政府首對台軍售 陸國台辦：民進黨把台灣推向災難（第三版）

美國國防部國防安全合作局已經將這項軍售正式知會國會，這是總統拜登（Joe Biden）去年1月底上任以來第2次對台軍售。

政軍局指出，這項軍售案是基於台灣關係法，將使台灣軍隊持續現代化並保持可靠的防禦能力，符合美國國家、經濟與安全利益，這項軍售計畫有助於提高台灣安全，並有助於維持區域政治穩定、軍事平衡與經濟進步。

新聞稿表示，此次軍售將有助台灣維持導彈密度，確保台灣空中作戰戰備能力。台灣將能用此能力嚇阻區域威脅，增強本土防衛。

台灣的國防部表示，這項對台軍售案可望在3月生效。

大陸外交部：促美恪守一中原則

去年8月，在拜登政府首次對台軍售時，大陸的外交部表示，台灣是中國領土不可分割的一部分。美國向台灣出售武器，幹涉中國內政，損害中國主權和安全利益，違背國際法和國際關係基本準則，更違反一個中國原則和中美三個聯合公報特別是「八·一七」公報規定，向 「台獨」分裂勢力發出錯誤信號，嚴重損害中美關係和台海和平穩定。中方對此堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

中方敦促美方重信守諾，切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止售台武器和美台軍事聯繫，立即撤銷有關對台軍售計劃，以免進一步損害中美關係和台海和平穩定。中方將根據形勢發展堅決採取正當、必要反制措施。

國台辦：「灣灣」暱稱萌萌的 遺憾在台被污名化

大陸殲16D電子作戰機 首現身台海

責任編輯：尹航

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