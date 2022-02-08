美商務部將33家中國實體納入「未經核實名單」 嚴格出口管控

美國商務部週一（7日）宣布，將中國33家實體列入商務部的「未經核實名單」(Unverified List)，對這些實體從美國出口商那裡獲取產品實施新的限制，並要求希望與這些中國公司做生意的美國公司進行額外的盡職調查。

更嚴格出口限制

美國商務部聲明援引負責出口執法事務的助理部長Matthew S. Axelrod表示，將中國33個實體加入未經核實名單將協助美國出口商從事盡職調查並評估風險，並向中國政府發出信號，表明他們在安排最終用戶核查方面予以配合的重要性。

聲明還指，無法確立這些實體的合法性與可靠性的原因在美國政府控制之外，可能包括無法聯繫或找到該當事方、該當事方未能恰當展示涉《出口管制條例》物項的性質、或者該當事方所在國政府在工業與安全局進行最終用途調查時缺乏配合。

聲明表示，被列入這份名單並不意味著該實體構成具體和明確的國家安全威脅或外交政策關注，但是美國公司與納入名單的實體進行交易必須進行額外的盡職調查，包括提交更多的文件。

按照限制措施，美國出口商若想向被列入名單的中國公司發貨，必須獲得許可證。而這些公司也被警告說，他們若希望繼續接受美國貨物，必須出具聲明，證明自己是合法的，而且願意遵守美國的法規。

多數為電子公司

據美國之音報道，該33家實體多數是電子公司，但是也有光學公司、一家風渦輪葉片公司以及大學的國家實驗室和其他公司，目前名單榜上有名的實體總數大約達到了175個。 其他有公司被列入名單的國家還包括俄羅斯和阿聯酋。

美國商務部上次將中國企業納入「未經核實」實體名單，是在中美貿易戰期間的2019年4月。自中美雙方簽訂首階段貿易協定，美方未再把中國企業納入「未經核實」實體名單。日前，美國指中國「未達到貿易協定承諾」，兩國貿易前景再度出現不穩。

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