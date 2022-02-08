  • 17°C
香港時間 : 2022208日 (二) 11:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美商務部將33家中國實體納入「未經核實名單」 嚴格出口管控

經濟脈搏 10:45 2022/02/08

分享：

美國商務部週一（7日）宣布，將中國33家實體列入商務部的「未經核實名單」(Unverified List)，對這些實體從美國出口商那裡獲取產品實施新的限制，並要求希望與這些中國公司做生意的美國公司進行額外的盡職調查。

更嚴格出口限制

美國商務部聲明援引負責出口執法事務的助理部長Matthew S. Axelrod表示，將中國33個實體加入未經核實名單將協助美國出口商從事盡職調查並評估風險，並向中國政府發出信號，表明他們在安排最終用戶核查方面予以配合的重要性。

聲明還指，無法確立這些實體的合法性與可靠性的原因在美國政府控制之外，可能包括無法聯繫或找到該當事方、該當事方未能恰當展示涉《出口管制條例》物項的性質、或者該當事方所在國政府在工業與安全局進行最終用途調查時缺乏配合。

聲明表示，被列入這份名單並不意味著該實體構成具體和明確的國家安全威脅或外交政策關注，但是美國公司與納入名單的實體進行交易必須進行額外的盡職調查，包括提交更多的文件。

按照限制措施，美國出口商若想向被列入名單的中國公司發貨，必須獲得許可證。而這些公司也被警告說，他們若希望繼續接受美國貨物，必須出具聲明，證明自己是合法的，而且願意遵守美國的法規。

多數為電子公司

據美國之音報道，該33家實體多數是電子公司，但是也有光學公司、一家風渦輪葉片公司以及大學的國家實驗室和其他公司，目前名單榜上有名的實體總數大約達到了175個。其他有公司被列入名單的國家還包括俄羅斯和阿聯酋。

美國商務部上次將中國企業納入「未經核實」實體名單，是在中美貿易戰期間的2019年4月。自中美雙方簽訂首階段貿易協定，美方未再把中國企業納入「未經核實」實體名單。日前，美國指中國「未達到貿易協定承諾」，兩國貿易前景再度出現不穩。

美副貿易代表：中國未能兌現承諾 正考慮所有工具以問責

美據報籲華採「具體行動」兌現首階段貿協承諾 京：貿易戰無贏家

責任編輯：袁瑋婧

開啟hket App，閱讀全文
中美貿易戰 貿易戰 美國 貿易 恒生中國企業指數 中國

上一篇文章

深圳樓市冰封 春節期間商品房市場幾乎錄「零成交」

下一篇文章

【中國樓市】春節假期新樓成交面積腰斬 氣氛料維持低迷
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【中國樓市】春節假期新樓成交面積腰斬 氣氛料維持低迷
【中國樓市】春節假期新樓成交面積腰斬 氣氛料維持低迷
1月財新中國服務業PMI錄51.4 降至五個月來最低
1月財新中國服務業PMI錄51.4 降至五個月來最低
管濤：人民幣匯率料續走強但動能減弱
管濤：人民幣匯率料續走強但動能減弱
內地春節出行量較去年漲三成 冬奧帶熱「冰雪遊」
內地春節出行量較去年漲三成 冬奧帶熱「冰雪遊」
美據報籲華採「具體行動」兌現首階段貿協承諾 京：貿易戰無贏家
美據報籲華採「具體行動」兌現首階段貿協承諾 京：貿易戰無贏家
A股虎年首個交易日高收滬指漲超2% 能源和基建板塊領漲（第三版）
A股虎年首個交易日高收滬指漲超2% 能源和基建板塊領漲（第三版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款