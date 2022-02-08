內地春節旅遊5地收入逾百億 上海收入最高

2022年春節假期結束，據不完全統計，大陸已有16個省市公布2022年春節假期旅遊收入，其中，包括：上海、河南、廣西、湖北、遼寧等5省分，旅遊收入超百億元（人民幣，下同）。

5省市旅遊收入超百億

據中新經緯不完全統計，截至2月7日20時，已有上海、河南、廣西、湖北、遼寧、四川、寧夏等16省份公佈2022年春節假期旅遊收入。其中，上海以177.21億元的旅遊總收入暫列排行榜第一，河南以130.76億元位列第二，廣西以129.63億元排名第三。此外，湖北和遼寧兩省份旅遊收入也超過了百億。

河南旅遊人最多

從接待遊客總人數上看，河南省7天接待遊客量達2768.97萬人次，暫時領跑全國。同時，廣西、湖北、遼寧、四川4省份接待遊客總數也超過了2千萬人次；此外，上海、福建兩省份接待遊客總數均破千萬人次。

旅遊業者攜程發佈的《2022年春節旅遊總結報告》顯示，虎年春節超八成遊客選擇在本地逛景區，本省景區門票佔比高達82％。其中，北京、上海、江蘇無錫、重慶、四川成都、廣東廣州、江蘇蘇州、陝西西安、江蘇南京的遊客最愛在家門口逛景區。

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從年齡來看，80後人群最多，佔比近五成，90後佔比約三成；值得一提的是，虎年加入逛吃行列的00後客群顯著增加，春節期間00後逛景區的人數同比增長27％。

攜程研究院行業分析師方澤茜表示，今年春節近程本地遊趨勢明顯，全國各大景區、都市繁華商區、歷史人文街區等熙熙攘攘擠滿了過年的人群。

另據《去哪兒2022春節報告》，四川峨眉山、眉山瓦屋山，重慶南天湖、武隆仙女山國家森林公園，江蘇無錫靈山勝境等，都是較為熱門的景點。

責任編輯：李冰琪