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【內地疫情】廣西百色增64本土確診 德保全縣採居家隔離違者處罰

社會熱點 11:12 2022/02/08

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內地昨日（7日）新增105宗新冠肺炎確診病例，本土病例佔65宗，其中64宗在廣西百色市，其餘1宗在天津。另外，黑龍江黑河市和廣西百色市，亦分別有2宗本土無症狀感染者。鑒於疫情形勢嚴峻，百色市下轄的德保縣實施「不進不出」措施，全縣實行居家隔離管理，違反規定擅自外出將被處罰。

德保每戶隔日可安排1人外出採購

據通報，廣西現有108宗本土確診病例，以及4宗本土無症狀感染者。德保縣疫情防控指揮部發布通告稱，7日午夜起德保縣全域執行「不進不出」措施，人員、車輛非必要不流動，禁止人員聚集活動，要設卡點管控。德保縣各高速路口暫時關閉，公路客運暫時停運，私家車輛暫停跨區域通行。

【內地疫情】廣西百色市累計99宗確診 全民居家隔離

【內地疫情】廣西百色本輪累計確診99宗 2宗檢測為Omicron病毒

另繼百色市之後，德寶縣亦實行居家隔離管理，全體居民不得隨意外出，每戶每2至3日可安排1人，到指定地點購買生活物資。隔離期間，除保供應的商場超市、農貿市場、醫院、藥店等外，其他經營場所一律關閉。違反規定擅自開門營業的堅決給予關停，擅自外出、聚集等違反居家隔離管理規定的人員，將按有關規定進行處罰。

百色靖西市全城路口亮紅燈

此外，百色市代管的靖西市宣布，全城路口交通信號燈已經調成紅燈，除保障防疫、醫療服務、保供人員等持特定通行證在全市通行外，自駕車輛出行一律視為衝紅燈。

另一方面，廣西百色市市場監督管理局發布通告，要求各商場、超市、農貿市場、電子商務平台經營者不得隨意漲價，不得相互串通、操縱市場價格、囤積居奇、哄抬物價，以及散布漲價謠言等來謀取非法利益。

責任編輯：易燕丹

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