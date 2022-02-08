【內地疫情】廣西百色增64本土確診 這兩地全城路口調成紅燈

內地昨日（7日）新增105宗新冠肺炎確診病例，本土病例佔65宗，其中64宗在廣西百色市，其餘1宗在天津。另外，黑龍江黑河市和廣西百色市，亦分別有2宗本土無症狀感染者。鑒於疫情形勢嚴峻，百色市下轄的德保縣實施「不進不出」措施，全縣實行居家隔離管理，違反規定擅自外出將被處罰。

德保每戶隔日可安排1人外出採購

據通報，廣西現有108宗本土確診病例，以及4宗本土無症狀感染者。德保縣疫情防控指揮部發布通告稱，7日午夜起德保縣全域執行「不進不出」措施，人員、車輛非必要不流動，禁止人員聚集活動，要設卡點管控。德保縣各高速路口暫時關閉，公路客運暫時停運，私家車輛暫停跨區域通行。

【內地疫情】廣西百色市累計99宗確診 全民居家隔離

【內地疫情】廣西百色本輪累計確診99宗 2宗檢測為Omicron病毒

另繼百色市之後，德寶縣亦實行居家隔離管理，全體居民不得隨意外出，每戶每2至3日可安排1人，到指定地點購買生活物資。隔離期間，除保供應的商場超市、農貿市場、醫院、藥店等外，其他經營場所一律關閉。違反規定擅自開門營業的堅決給予關停，擅自外出、聚集等違反居家隔離管理規定的人員，將按有關規定進行處罰。

隆林、靖西全城路口亮紅燈

隆林各族自治縣公安局、靖西市公安局交警大隊發布通告，根據《百色市新冠肺炎疫情防控工作領導小組指揮部關於全員居家隔離的通告》要求，目前隆林、靖西全城路口交通信號燈已經調成紅燈，除保障防疫、醫療服務、城市運行、值班執勤、保供人員、外賣配送員、志願者等人員持特定通行證在全市通行外，所有不遵守通告要求不居家隔離，自駕車輛出行的一律視為闖紅燈。

另一方面，廣西百色市市場監督管理局發布通告，要求各商場、超市、農貿市場、電子商務平台經營者不得隨意漲價，不得相互串通、操縱市場價格、囤積居奇、哄抬物價，以及散布漲價謠言等來謀取非法利益。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁