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深圳樓市冰封 春節期間商品房市場幾乎錄「零成交」

經濟脈搏 11:17 2022/02/08

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深圳樓市冰封，數據顯示，春節假期期間，深圳樓市幾乎「零成交」。根據深圳市住建局房地產信息平台公示的商品房成交（完成產權過戶）數據顯示，上周（1月31日—2月6日）深圳新房與二手房成交量(完成產權過戶)分別為0套與1套。

不過，需要指出的是，上述數據相對網簽數據而言略為滯後。不過，從網簽數據看，今年深圳春節的樓市表現也不及去年同期。諸葛找房數據研究中心監測的數據顯示，春節期間深圳新房成交98套，按年下跌20.3%。

重點15城新房成交不足千套

除了深圳，2022年春節假期房地產市場整體活躍度不足，延續市場低溫態勢，成交規模繼續下行。

根據諸葛找房數據研究中心的監測數據，2022年春節假期重點15城新房成交959套，創近五年春節成交新低，比去年春節下跌42.1%。

其中，一線城市新房成交按年上漲，二線和三四線城市成交均回落，其中三四線城市按年跌幅超九成，今年在疫情的影響下部分群體就地過年，加上近幾年來返鄉置業的熱情逐漸呈現減退趨勢，三四線城市2022年春節成交活躍度較低。

從各城市表現來看，一線城市中，上海表現脫穎而出，2022年春節假期新房成交505套，按年上漲超300%，春節期間上海多個售樓處不打烊，不少熱門樓盤人潮湧動，加上近期以來信貸端出現放寬跡象，貸款審批和放款速度加快，上海樓市春節期間活躍度較高。而廣州春節期間新房成交9套，按年下跌84.5%。

二線城市中，蘇州在今年春節期間新房成交94套，按年上漲27%，武漢新房成交81套，打破了前兩年的零成交，其他城市均較去年呈現不同幅度的回落，其中，寧波、濟南零成交，大連按年跌幅超八成。

購房市場供求兩端均「躺平」

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉認為，當前區域分化明顯，當下，內地三四線城市庫存高壓，開發商在這些區域大面積降價促銷，導致買房熱情並不高。「從整體來看，新房供應下降是成交下降的主因。另外，二手房交易冷淡拖累了新房成交。」

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進認為，從春節期間的數據看，部分城市數據相比去年同期出現了比較明顯的下跌，進一步說明至少春節期間樓市並沒有回暖跡象。主要原因包括，
第一、當前購房市場供求兩端均出現了觀望或者「躺平」的狀態，入市的意願非常弱。房企促銷方面也減少了營銷的投入，購房者方面也認為市場還處於下行週期。第二、去年春節期間交易很不錯，因此和去年同期對比，當前成交數據自然更顯得低迷。第三、春節期間疫情和天氣降溫等影響，也容易影響房企的開盤和促銷，即一些政策的促銷活動也會被冷落。

他預計，元宵節後，新一輪的促銷工作會加快，客觀上使得2月份交易呈現緩慢復甦的狀態。而到了3月份兩會後，預計各類利好政策會明顯增多，對於市場交易的回暖自然也有意義。

責任編輯：蒯宇澄

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