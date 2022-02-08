美軍證實 F-35戰機墜入南海視頻遭洩露（有片）

網絡流傳美軍一架F-35戰鬥機撞上卡爾·文森號航母甲板墜入南海的影片。美國海軍方面周一（7日）證實影片為真，並表示影片發布未經授權。

墜機事故發生於南海海域

上月24日有報道指，美國太平洋艦隊一架F-35戰機在卡爾·文森號航空母艦降落時在甲板上發生事故，飛行員通過彈射逃生，事故造成7人受傷，其中6人在航母甲板上受傷。近日網絡流傳據稱是墜機時的影片。

據媒體報道，最新的影片標註拍攝時間是1月24日16時31分20秒，顯然是一段對監視器的翻拍畫面。影片中，戰機由小變大準備在航母甲板著陸，在第27秒時有嘶喊聲傳出：「中止著陸並復飛！」僅僅3秒後，飛機後半部重重地撞上甲板，左起落架被摧毀，隨後戰機側滑，變成一團火球，最後從跑道上墜入海中。

美國海軍相關官員表示，這段影片的發布並未經過授權，目前軍方正在對此進行調查。

另據媒體報道，美國軍方正在安排回收這架戰機。不過，有專家認為打撈戰機並非易事，而是一項「艱巨的任務」。美國太平洋司令部夏威夷聯合情報中心行動前主任卡爾·舒斯特預測稱，美國打撈船抵達墜機現場需要10至15天，回收作業還需要大約120天。「具體取決於F-35C戰機墜入的深度 」。

對於美軍F-35戰機墜落一事，在北京，外交部發言人趙立堅上月曾回應指，注意到這已不是美國第一次在南海發生事故。「前一段有潛艇撞了山，他們還沒有說清楚，這次他們的航母艦載機又發生了事故，掉進了南海 。」 「我們對他們的飛機沒有興趣，我們奉勸有關國家多做有利於地區和平穩定的事，而不是動輒在本地區炫耀武力。 」

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責任編輯：尹航

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