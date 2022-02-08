券商股護盤滬指倒升0.6% 創業板指跌幅收窄至2.4%（第二版）

美國將33家中國實體加列入「未經核實清單」（Unverified List, UVL）打壓市場情緒，在權重股全線跳水下，創業板指今（8日）早重挫，半日跌逾4%，午後券商股護盤，滬指收市倒升0.6% 創業板指跌幅收窄至2.4%。

（第二版更新收市）

三大指數今早低開低走，滬指震盪走弱，創業板指單邊下行跌超4%。午後證券、保險等權重板塊回暖，大基建板塊掀起漲停潮，指數探底回升，滬指倒升，創業板指跌幅收窄。

截止收盤，滬指報3452點，漲0.67%，成交額為3880億元（人民幣，下同）；深成指收報13325點，跌0.98%，成交額4908億元；創業板指收報2846點，跌2.45%。今日滬深兩市成交再度低迷，成交額8700億元。

板塊方面，旅遊、餐飲板塊拉升走高，煤炭、教育、數字貨幣等板塊活躍；CRO概念股下挫，藥明康德早間跌停，鋰電池、光伏、半導體等新能源板塊走弱，寧德時代一度跌超9%。

消息面上，美商務部將33家中國實體納入「未經核實名單」，對這些實體從美國出口商獲取產品實施新的限制，並要求希望與這些中國公司做生意的美國公司進行額外的調查。在這份「未經核實名單」中，包括藥明生物 （02269） 兩間位於無錫和上海的公司。

券商料市場調整接近尾聲

方正證券認為，當前A股市場的調整已經接近尾聲，2月的市場行情值得期待。一方面，目前市場調整幅度已經較為充分；另一方面，美聯儲加息並不一定會引起國內利率上行，當前市場流動性以及政策環境均對市場非常友好。

中信證券則表示，A股「情緒底」到來，預計市場資金將恢復流入，「市場底」漸行漸近，建議佈局藍籌，迎接上半年行情起點。

責任編輯：蒯宇澄

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