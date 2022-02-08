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創業板指跌超4％失守2800點 進入技術性熊市區間

經濟脈搏 12:42 2022/02/08

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美國將33家中國實體加列入「未經核實清單」（Unverified List, UVL）打壓市場情緒，在權重股全線跳水下，創業板指今日（8日）遭遇重挫，半日跌逾4%，今年已跌逾15.7%。自2021年11月29日高點以來，創業板指累計跌幅超20%，進入技術性熊市區間。

滬指半日跌0.9%深證成指跌2.8%

創業板指今早盤中大幅下跌，日內一度跌逾4.6%，失守2800點，為去年4月以來首次。截至午間收盤，上證綜指跌0.9%，報3398點；深證成指跌2.77%，報13083點；創業板指跌4.27%，報2793點。

滬深市成交5398億元（人民幣，下同），北向資金合計淨流入逾6億元。

從盤面上看，CRO、半導體芯片、鋰電池等跌幅居前，寧德時代（創：300750）一度跌超9%，雅本化學（創：300261）、國科微（創：300672）、中科電氣（創：300035）等跌逾13%，當昇科技（創：300073）跌逾7%，泰格醫藥（創：300347）、欣旺達（創：300207）均跌超5%。

消息面上，美商務部將33家中國實體納入「未經核實名單」，對這些實體從美國出口商獲取產品實施新的限制，並要求希望與這些中國公司做生意的美國公司進行額外的調查。在這份「未經核實名單」中，包括藥明生物 （02269） 兩間位於無錫和上海的公司。

券商料市場調整接近尾聲

方正證券認為，當前A股市場的調整已經接近尾聲，2月的市場行情值得期待。一方面，目前市場調整幅度已經較為充分；另一方面，美聯儲加息並不一定會引起國內利率上行，當前市場流動性以及政策環境均對市場非常友好。

中信證券則表示，A股「情緒底」到來，預計市場資金將恢復流入，「市場底」漸行漸近，建議佈局藍籌，迎接上半年行情起點。

責任編輯：蒯宇澄

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