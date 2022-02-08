國稅總局：春節消費活力提升 冬奧刺激體育用品銷售增逾3成

國家稅務總局發布增值稅發票數據顯示，今年春節期間，內地居民消費活力提升，全國實物消費按年增長20.1%。另隨著2022年北京冬奧會正式開幕，冰雪產業銷售旺盛，其中全國體育用品銷售收入按年增長32.4%

發票數據顯示，春節期間，各大電商推出「春節不打烊」等活動，帶動線上消費快速增長，互聯網零售按年增長37.7%；升級類商品消費增長較快，掃地機、烘干機等需求大增，拉動智能設備消費增長48.5%。

【北京冬奧】冬奧帶動內地冰雪消費 行業產值將超萬億人幣

內地春節出行量較去年漲三成 冬奧帶熱「冰雪遊」

在生活消費方面，春節期間，「就地過年」帶動城市周邊民宿成為一種新的度假生活方式，民宿服務消費按年增長39.3%。文化消費也非常火熱，博物館、文藝表演銷售收入按年分別增長28.6%和29.4%。

值得一提的是，今年春節適逢冬奧會開幕，各地掀起冰雪運動熱潮，刺激全國體育用品、體育相關服務銷售收入按年分別增長32.4%和1.4倍。特別是北京、河北作為冬奧會賽事舉辦地，市民對滑雪、滑冰等冰雪運動參與度較高，兩地體育用品、體育相關服務銷售收入按年分別增長3.4倍和4.4倍。

責任編輯：易燕丹

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