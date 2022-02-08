  • 18°C
香港時間 : 2022208日 (二) 13:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

國稅總局：春節消費活力提升 冬奧刺激體育用品銷售增逾3成

經濟脈搏 12:55 2022/02/08

分享：

國家稅務總局發布增值稅發票數據顯示，今年春節期間，內地居民消費活力提升，全國實物消費按年增長20.1%。另隨著2022年北京冬奧會正式開幕，冰雪產業銷售旺盛，其中全國體育用品銷售收入按年增長32.4%

發票數據顯示，春節期間，各大電商推出「春節不打烊」等活動，帶動線上消費快速增長，互聯網零售按年增長37.7%；升級類商品消費增長較快，掃地機、烘干機等需求大增，拉動智能設備消費增長48.5%。

【北京冬奧】冬奧帶動內地冰雪消費 行業產值將超萬億人幣

內地春節出行量較去年漲三成 冬奧帶熱「冰雪遊」

在生活消費方面，春節期間，「就地過年」帶動城市周邊民宿成為一種新的度假生活方式，民宿服務消費按年增長39.3%。文化消費也非常火熱，博物館、文藝表演銷售收入按年分別增長28.6%和29.4%。

值得一提的是，今年春節適逢冬奧會開幕，各地掀起冰雪運動熱潮，刺激全國體育用品、體育相關服務銷售收入按年分別增長32.4%和1.4倍。特別是北京、河北作為冬奧會賽事舉辦地，市民對滑雪、滑冰等冰雪運動參與度較高，兩地體育用品、體育相關服務銷售收入按年分別增長3.4倍和4.4倍。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

春節國內出遊2.51億人次按年減少2% 電影票房超60億居影史第二
2022/02/07
春節國內出遊2.51億人次按年減少2% 電影票房超60億居影史第二
內地春節出行量較去年漲三成 冬奧帶熱「冰雪遊」
2022/02/07
內地春節出行量較去年漲三成 冬奧帶熱「冰雪遊」
內地春節旅遊5地收入逾百億 上海收入最高
今日
內地春節旅遊5地收入逾百億 上海收入最高
【北京冬奧】冬奧帶動內地冰雪消費 行業產值將超萬億人幣
2022/01/28
【北京冬奧】冬奧帶動內地冰雪消費 行業產值將超萬億人幣

你可能感興趣

春節國內出遊2.51億人次按年減少2% 電影票房超60億居影史第二
13:47 2022/02/07
春節國內出遊2.51億人次按年減少2% 電影票房超60億居影史第二
內地春節出行量較去年漲三成 冬奧帶熱「冰雪遊」
11:19 2022/02/07
內地春節出行量較去年漲三成 冬奧帶熱「冰雪遊」
內地春節旅遊5地收入逾百億 上海收入最高
今日 11:22
內地春節旅遊5地收入逾百億 上海收入最高
滑雪 銷售 民宿 國家稅務總局 中國

下一篇文章

創業板指跌超4％失守2800點 進入技術性熊市區間
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

內地春節出行量較去年漲三成 冬奧帶熱「冰雪遊」
內地春節出行量較去年漲三成 冬奧帶熱「冰雪遊」
管濤：人民幣匯率料續走強但動能減弱
管濤：人民幣匯率料續走強但動能減弱
【中國樓市】春節假期新樓成交面積腰斬 氣氛料維持低迷
【中國樓市】春節假期新樓成交面積腰斬 氣氛料維持低迷
美據報籲華採「具體行動」兌現首階段貿協承諾 京：貿易戰無贏家
美據報籲華採「具體行動」兌現首階段貿協承諾 京：貿易戰無贏家
1月財新中國服務業PMI錄51.4 降至五個月來最低
1月財新中國服務業PMI錄51.4 降至五個月來最低
A股虎年首個交易日高收滬指漲超2% 能源和基建板塊領漲（第三版）
A股虎年首個交易日高收滬指漲超2% 能源和基建板塊領漲（第三版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款