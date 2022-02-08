【北京冬奧】谷愛凌冬奧奪冠 手握超20個代言身價暴漲

「歸化」運動員、中美混血兒谷愛凌今日（8日）在自由式滑雪女子大跳台項目摘金。谷愛凌在參賽前就已經是人氣選手，商業代言品牌超過20家，不僅有運動品牌，也有時尚界的奢侈品牌。

在剛剛結束的2021-2022賽季世界杯中，谷愛凌在37天內收獲6金2銀1銅共9枚獎牌，被國際滑聯評價為「史上第一人」，「獎牌收割機」。

▲ 谷愛凌摘得金牌

2021年後谷愛凌代言暴增

第一財經報道，公開信息顯示，谷愛凌斬獲世界極限運動會和世錦賽的兩枚金牌後，她的代言費迅速漲至180萬美元。按照平均一個代言150萬美元來計算，谷愛凌手中的代言價值大概有3500萬美元，約合2.2億元人民幣。但她還要與經紀公司分成，具體的比例不得而知。

而進入2021年之後，谷愛凌的代言品牌突然暴增，且從運動品牌到服飾，甚至食品等多個領域。據不完全統計，目前谷愛凌的商業代言品牌數量超過20家，數量遠超一線娛樂明星，谷愛凌的言的品牌包括雅詩蘭黛、元氣森林、蒙牛乳業、科勒、維多利亞的秘密、凱迪拉克、路易威登、蒂芙尼、IWC萬國表等。

▲ 谷愛凌代言隨處可見

谷愛凌出生於2003年，母親是中國人，父親是美國人，能說流利的漢語和英語。她3歲起就開始嘗試滑雪，9歲成為全美少年組滑雪的冠軍，11歲奪得全美13歲以下坡道障礙賽冠軍以及全能亞軍，13歲起，開始參與成人組的比賽。14歲時，谷愛凌就已經獲得了9個全美冠軍，家裏還擺放著她的50枚金牌。

16歲谷愛凌在2019年的自由式滑雪世界杯賽事中獲得坡面障礙冠軍，這是她第1個世界冠軍，從此開始被譽為00後滑雪天才。2019年，16歲的谷愛凌通過社交媒體宣布，將代表中國參加國際比賽：「中國自由式滑雪運動員谷愛淩報到。」2020年12月11日，谷愛凌在社交賬號上發文宣布，正式被斯坦福大學錄取。

責任編輯：李冰琪