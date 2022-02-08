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台灣最快月底放寬商務客入境 隔離減至10日

國情動向 13:20 2022/02/08

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台灣新冠病毒疫情近日趨穩，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中周一（7日）表示，正在評估邊境鬆綁兩步驟，第一步是放寬商務簽證資格，第二步則考慮將入境檢疫天數從14天縮短到10天，最快在台灣二二八（2月28日）連假後實行。

綜合台媒報道，指揮中心週一宣布將疫情二級警戒延長至本月28日，陳時中表示檢疫模式未來將會逐漸放鬆，但要觀察到二二八連假後做決定。陳時中指，若要開放會先放寬商務旅遊，至於觀光旅遊部份，目前尚未考慮，因商務客若今年無法來台，恐怕連明後兩年生意都要失去，「商務有其必要性，旅遊可能需多忍忍。」

陳時中並表示在與專家討論研製兼顧民生經濟、兼顧疫情控制方案的「台灣模式」。

台灣春節期間實行酒店加居家「7+7」14天的檢疫期，陳時中昨日在接受台灣寶島新聲電台訪問時表示，將考慮縮短至10天，因為「Omicron潛伏期短、發病快，根據台灣資料，將近98%個案都在入境後七天內驗出來，到10天後才驗出陽性的人數非常少，而且Ct值也很高，代表病毒量低，沒有傳染力，十天後也還在自主健康管理期間。」

陳時中指，這是經過適當評估防疫量能、社會成本、國人需要之後，所做的決定，因為知道大多數確診者都是在七天內驗出陽性。「如果可以回家檢疫，對於人的精神、舒適度都是很重要的」，所以縮短為十天，可能是7+3、5+5，可以說「一定會有7+3」。

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責任編輯：袁瑋婧

 

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疫情 簽證 經濟 台灣

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