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中科院預測今年內地GDP5.5%左右 建議疫情防控有序但不過度

國情動向 14:15 2022/02/08

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最新一期的《中國科學院院刊》（2022年第1期）刊文預測，2022年中國經濟發展和社會生活大概率將基本恢復正常，全年經濟增速（GDP）為5.5%左右，樂觀情況下將達5.7%，並建議協調疫情科學防控與經濟社會發展的關係，做到有序防控，但不過度防控。

據第一財經報導，該研究報告題為《2022年中國經濟增長速度的預測分析與政策建議》，由中國科學院預測科學研究中心、中國科學院數學與系統科學研究院、中國人民大學經濟學院、中央財經大學統計與數學學院、首都經濟貿易大學經濟學院、中國科學院大學經濟與管理學院的6位專家參與撰寫。

研究報告稱，展望2022年，中國經濟發展面臨着很大的外部不確定性。在基本情境下，中國疫情有效控制，GDP將達5.5%；悲觀情境下，部分地區仍出現疫情點狀擴散，GDP為5.2%；樂觀情境下，出現高度有效的特效藥和疫苗，全球疫情得到控制，則GDP將達5.7%。

該文同時建議，加大實施宏觀政策的跨周期調節，把「穩增長」提到更高的位置；建立科學、靈活、可調整的能耗「雙控」和「雙碳」目標，堅決糾正運動式「減碳」和「一刀切」的限電和限產措施。

該文還建議，將進一步提振消費作為2022年政策的實施重點，採取多種措施擴大內需。大力推動數字經濟發展和產業數碼化進程，降低出口企業成本。

【中國經濟】內地官方智庫料今年內地GDP增速約5.3% 處恢復態勢

內地30省份公布今年GDP增長目標 多數目標較去年下調

責任編輯：袁瑋婧

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疫情 經濟 GDP 中國

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