深圳連續發現5名跨境貨車司機陽性 全市中小學推遲開學

深圳口岸辦公室在今日（8日）通報，自2月4日至今，已連續發現5名跨境貨車司機新冠肺炎核酸檢測陽性，提醒跨境司機做好自身防護，嚴格執行內地疫情防控措施。另因疫情防控要求，深圳全市中小學、幼兒園推遲返校時間至2月21日。

據深圳口岸辦公室通報，5名跨境貨車司機分別在2月4日、2月5日、2月7日被檢出陽性。其中4人由經深圳灣口岸入境，另外1人經文錦渡口岸入境。

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通報稱，5名跨境司機中有3人是入境閉環返港時檢出陽性，有關情況均已通報香港相關部門；其餘2人則是自口岸入境閉環時檢出陽性，已轉送至指定醫院隔離治療。目前5名司機所到場所均已完成嚴格消殺，有關密接者已按要求落實管控。

深圳口岸辦公室指，為築牢疫情防控的堅固防線，保障市民群眾健康安全，提醒廣大跨境司機做好自身防護，嚴格執行內地疫情防控措施。

返深人員建議持48小時內核酸證明

另外，深圳疫情防控指揮部發通告稱，因應疫情防控要求，深圳全市中小學、幼兒園學生返校時間推遲至2月21日。所有學生返校前須落實14天自我健康監測，並持48小時內核酸檢測陰性證明返校。

通告又要求，市外人員返深前，建議持48小時內核酸檢測陰性證明；沒有證明的，要在抵深後24小時內完成一次新冠病毒核酸檢測，並加強自我健康監測。

責任編輯：易燕丹

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