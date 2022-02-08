  • 18°C
香港時間 : 2022208日 (二) 15:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

北京冬奧帶貨能力強 周邊產品有望吸金25億元

社會熱點 14:25 2022/02/08

分享：

奧運村明星「冰墩墩」賣到「一墩難求」，此外，其他冬奧周邊產品也受到喜愛。疊加春節節日氣溫的促進作用，山西證券預測，以冰墩墩周邊為代表的本屆冬奧特許商品收入將突破25億元（人民幣，下同）。

冬奧帶貨能力強 周邊產品熱賣

隨著冬奧獎項不斷揭曉，奧運周邊極速升溫。在奧林匹克天貓官方旗艦店，除了預售的冰墩墩手辦和鎖匙扣，目前所有商品售罄，包括9980元的紀念銀盤。由於58元的鑰匙扣和88元的手辦太難買，不少網友高價求買冰墩墩周邊，其在二手渠道的價格已翻數倍。

受此利好，冬奧文創概念股走強，冰墩墩的生產廠家之一元隆雅圖（深：002878）連著兩日股價大增，今日漲近10%，報22.36。

【北京冬奧】吉祥物「冰墩墩」成奧運村明星 它是什麼來頭？（組圖）

【北京冬奧】吉祥物「冰墩墩」缺貨難求 生產商：全力開工要初八以後

據悉，北京冬奧組委共計開發了超5000餘款特許產品，涵蓋徽章、鎖匙扣等非金屬製品，貴金屬製品，服裝、服飾及配飾，毛絨及各類材質玩具等16個類別。這些品類繁多的特許商品將至少銷售至今年6月底，線下覆蓋19個省市的190餘間特許商品零售店。

由於本屆冬奧會舉辦時間為2月4日至20日，與春節假期有一定重疊，節日氣氛也對周邊的售賣起到促進作用。山西證券預測，以冰墩墩周邊為代表的本屆特許商品收入將突破25億元。

【北京冬奧】谷愛凌冬奧奪冠 手握超20個代言身價暴漲

【北京冬奧】短道速滑男子1000米 中國連奪金銀牌

作為夏季奧運會中最先吃上螃蟹的東道主，2000年悉尼奧運會憑借三個吉祥物的特許商品收入賺得2.13億美元，2004年雅典奧運會從特許商品生意中獲利約9億美元。而到了北京奧運會舉辦前一年，特許商品的銷售額已達到預期目標（7億美元），最終數字更是高達213.6億元。

雖然冬奧會的影響力弱於夏奧會，但近年特許商品銷售額穩步提升。2014年索契冬奧會的特許商品銷售收入達到5億美元，2018年平昌冬奧會的特許紀念品銷量也達到預期，助力當屆賽事收支平衡。北京冬奧會特許商品於2018年初發布，半年銷售收入就已超過1億元。

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
北京 玩具 商品 奧運會 元隆雅圖（深：002878）

下一篇文章

深圳連續發現5名跨境貨車司機陽性 全市中小學推遲開學
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【北京冬奧】「歸化」中美混血兒谷愛凌滑雪摘金 為中國隊冬奧第三金（組圖）
【北京冬奧】「歸化」中美混血兒谷愛凌滑雪摘金 為中國隊冬奧第三金（組圖）
【北京冬奧】谷愛凌晉級滑雪大跳台決賽 明日衝擊個人冬奧首金
【北京冬奧】谷愛凌晉級滑雪大跳台決賽 明日衝擊個人冬奧首金
江蘇徐州一相親大會「5女相100男」民政局：當地適婚男女比例失衡
江蘇徐州一相親大會「5女相100男」民政局：當地適婚男女比例失衡
【北京冬奧】短道速滑男子1000米 中國連奪金銀牌
【北京冬奧】短道速滑男子1000米 中國連奪金銀牌
冬奧史上首個女子四周跳 15歲天才花滑少女助俄奪金
冬奧史上首個女子四周跳 15歲天才花滑少女助俄奪金
【北京冬奧】谷愛凌迎首騷 出戰滑雪大跳台
【北京冬奧】谷愛凌迎首騷 出戰滑雪大跳台
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款