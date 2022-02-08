北京冬奧帶貨能力強 周邊產品有望吸金25億元

奧運村明星「冰墩墩」賣到「一墩難求」，此外，其他冬奧周邊產品也受到喜愛。疊加春節節日氣溫的促進作用，山西證券預測，以冰墩墩周邊為代表的本屆冬奧特許商品收入將突破25億元（人民幣，下同）。

冬奧帶貨能力強 周邊產品熱賣

隨著冬奧獎項不斷揭曉，奧運周邊極速升溫。在奧林匹克天貓官方旗艦店，除了預售的冰墩墩手辦和鎖匙扣，目前所有商品售罄，包括9980元的紀念銀盤。由於58元的鑰匙扣和88元的手辦太難買，不少網友高價求買冰墩墩周邊，其在二手渠道的價格已翻數倍。

受此利好，冬奧文創概念股走強，冰墩墩的生產廠家之一元隆雅圖（深：002878）連著兩日股價大增，今日漲近10%，報22.36。

【北京冬奧】吉祥物「冰墩墩」成奧運村明星 它是什麼來頭？（組圖）

【北京冬奧】吉祥物「冰墩墩」缺貨難求 生產商：全力開工要初八以後

據悉，北京冬奧組委共計開發了超5000餘款特許產品，涵蓋徽章、鎖匙扣等非金屬製品，貴金屬製品，服裝、服飾及配飾，毛絨及各類材質玩具等16個類別。這些品類繁多的特許商品將至少銷售至今年6月底，線下覆蓋19個省市的190餘間特許商品零售店。

由於本屆冬奧會舉辦時間為2月4日至20日，與春節假期有一定重疊，節日氣氛也對周邊的售賣起到促進作用。山西證券預測，以冰墩墩周邊為代表的本屆特許商品收入將突破25億元。

【北京冬奧】谷愛凌冬奧奪冠 手握超20個代言身價暴漲

【北京冬奧】短道速滑男子1000米 中國連奪金銀牌

作為夏季奧運會中最先吃上螃蟹的東道主，2000年悉尼奧運會憑借三個吉祥物的特許商品收入賺得2.13億美元，2004年雅典奧運會從特許商品生意中獲利約9億美元。而到了北京奧運會舉辦前一年，特許商品的銷售額已達到預期目標（7億美元），最終數字更是高達213.6億元。

雖然冬奧會的影響力弱於夏奧會，但近年特許商品銷售額穩步提升。2014年索契冬奧會的特許商品銷售收入達到5億美元，2018年平昌冬奧會的特許紀念品銷量也達到預期，助力當屆賽事收支平衡。北京冬奧會特許商品於2018年初發布，半年銷售收入就已超過1億元。

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道