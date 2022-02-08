【北京冬奧】美媒「笑話」朱易摔倒 谷愛凌回懟

美國媒體「Insider」在社交媒體平台Instagram上，笑話放棄美籍代表中國出賽的花樣滑冰運動員朱易摔倒被中國網友攻擊，同樣代表中國的「歸化」中美混血兒谷愛凌在評論區回懟回去。

報道發出一張中國花樣滑冰女運動員朱易淚灑北京冬奧會賽場的照片，並配上了這樣的一段文字：「在冬奧賽場摔倒後，放棄美籍而代表中國參賽的朱易正遭受著來自中國社交媒體用戶的攻擊。」

▲ 美媒insider的IG截圖

對此，同樣代表中國參加本屆北京冬奧會的冬季運動項目運動員谷愛凌，在這條Instagram帖文的評論區回復道：「作為一個真正使用中國社交媒體的人，我想在這裡說，90%以上的評論都是積極的和令人振奮的。這是運動的一部分，每個人都明白這一點。」

▲ 谷愛凌回懟

在6日的團體賽女單短節目中，朱易發揮失常，出現失誤摔倒，之後又出現了起跳踏空的失誤，總分僅得47.03分，排名墊底。7日上午，在花樣滑冰團體賽決賽女子單人滑自由滑的比賽中，朱易第一個登場出戰。開滑不久，朱易出現了兩連摔。繼摔倒之後，朱易在一次落冰中出現了失誤，之後朱易調整好了自己，完成了比賽，最終獲得91.41分。

中國隊最終以第五名結束了比賽，但也創造了中國花滑團體的新歷史。

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朱易出生於2002年，7歲開始接觸花滑。2018年，16歲的朱易在全美花樣滑冰錦標賽新人組中，以超出第2名35分的成績，奪得了全美花滑錦標賽新人組的女單冠軍。

同年，中國花樣滑冰隊聘任花滑名將陳露為主教練，開啟了培養冰舞和女單的「晨路計劃」，為北京冬奧會做準備。中國花樣滑冰隊向朱易伸出了橄欖枝。

2019年，朱易入籍中國，開始正式代表中國隊出征花滑賽事。

責任編輯：李冰琪

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