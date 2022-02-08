【冬奧】日本「滑雪女神」遭DQ失獎牌 大會指緊身衣闊了2cm

日本滑雪明星選手兼奪牌希望高梨沙羅，昨日（7日）在冬奧跳台滑雪混合團體項目中跳出佳績後，被大會以「服裝違規」取消成績，直接令日本失去獎牌。

高梨當日為日本隊率先出戰，第一跳拿到103米的佳績，獲得124.5分，第二跳前被大會突擊抽檢，後者稱發現她大腿的緊身衣「寬鬆2cm」，不符合規定，第一跳成績需要取消。日本隊失去該分數後，以總分836.3得第4名，僅輸第3名的加拿大9分。高梨賽後在場邊抱頭痛哭，多國選手前去安慰。

不過，高梨並非唯一被取消成績的選手，被指出現同樣問題的還有來自奧地利、挪威、德國的5名選手。

▲ 高梨沙羅有日本「滑雪女神」之稱。

日本隊鷲沢徹受訪指，高梨在第一跳結束後被突擊檢查，這不是她的問題，是工作人員確認不足。德國隊教練斯特芬表示憤怒，稱完全不理解判決。其中一被取消成績的挪威選手則向媒體抱怨，大會無遵循正常程序，「他們用完全不同的方式測量服裝，我們被告知要用和以往不同的方法站立」。

中國國內媒體則批評一些外媒「場外找茬」，並指該項目中國隊只拿到第10名，亦未晉級決賽，「要不東道主又要背鍋了」。

25歲的高梨沙羅有日本「滑雪女神」之稱，她曾拿下2012年冬季青年奧運個人金牌，2018年平昌冬季個人銅牌，並在世界盃系列賽累積取得61座冠軍。

責任編輯：陳建錫