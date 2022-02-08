【內地疫情】深圳Omicron關聯疫情波及3省9市 涉廣西湖南

內地疫情持續，國家衛生健康委指出，春節期間，全國的疫情形勢總體保持平穩，局部散發的聚集性疫情均得到了快速有效的處置。其中，廣東深圳的Omicron關聯疫情波及廣東、廣西、湖南3省9市，廣東雲浮、惠州、梅州等地的疫情已經得到控制。

廣西百色疫情快速上升 國務院派工作組

國家衛生健康委疾控局一級巡視員賀青華指，深圳2月6日於管控區發現2例感染者，提示疫情仍然有傳播擴散的風險；波及廣西百色的疫情正處於快速上升階段，這次疫情約80%以上的感染者居住在同一自然村，空間聚集性明顯，社區隱匿傳播時間長，人員活動軌跡多，加上春節期間人員流動性大，發生進一步擴散風險比較高，需要完成風險人員排查和管控，加快核酸篩查速度，儘早發現社區中的傳染源。

從百色波及廣西南寧、廣東廣州的外溢病例在被管控前活動軌跡多，存在疫情擴散外溢風險。波及湖南邵陽僅報告1例病例，目前看總體風險不大，但需要關注。

國務院聯防聯控機制工作組已在第一時間派出工作組赴廣西，會同當地建立扁平化的指揮體系，推動區域核酸篩查、流調溯源、風險人群排查等措施落實落地，盡快將疫情控制住。

春運返程高峰 落實防控措施

國家衛生健康委續指，目前，春節假期即將結束，春運也即將迎來返程高峰，國家衛生健康委將繼續會同相關部門，壓實四方責任，強化人員安全有序流動，切實落實防控措施，繼續做好新冠疫情的防控工作。

此外，北京、天津的疫情總體趨於控制，黑龍江黑河的疫情已報告發生7例感染者，感染者的病毒序列結果顯示為Omicron變種病毒，本次疫情是一起新的境外輸入來源引起的本土疫情，感染者被管控前的活動比較多，亦存在一定的傳播擴散外溢風險。

責任編輯：蒯宇澄

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