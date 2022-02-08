「谷愛凌」商標2019年已被註冊 其中11個為同一人申請

「歸化」運動員、中美混血兒谷愛凌今日（8日）在冬奧自由式滑雪女子大跳台項目奪冠，身價暴漲，但據公開資料顯示，「谷愛凌」的商標在2019年已被註冊，並且在29條中11條為同一人註冊。

據天眼查App顯示，「谷愛凌」商標申請信息達29條。其中，自然人張某於2019年6月申請的11個「谷愛凌」商標已完成註冊，國際分類涉及教育教育娛樂、廣告銷售、燈具空調等。其餘多個公司及自然人申請的「谷愛凌」商標流程顯示為「被駁回」或「商標無效」。

第一財經引述食品產業分析師朱丹蓬指，奧運會一直是體育營銷的核心IP，特別是隨着近年來中國體育實力的提升，每次重大賽事上總有不錯的收穫，國民的關注度也在提升，企業對明星運動員的爭奪也格外「卷」，而且體育明星的管理相對嚴格，相比於娛樂明星風險更低，近兩年更受企業歡迎。

有業內人士認為，隨着此前不少娛樂明星的負面事件發生，導致各大商家頻繁解約，造成一定的經濟損失，因此形象健康的體育明星會在未來更受商家代言合作的青睞，谷愛凌商業價值的飆升就是很好的案例。

【北京冬奧】谷愛凌冬奧奪冠 手握超20個代言身價暴漲

【北京冬奧】「歸化」中美混血兒谷愛凌滑雪摘金 為中國隊冬奧第三金（組圖）

責任編輯：袁瑋婧