  • 17°C
香港時間 : 2022208日 (二) 18:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

「谷愛凌」商標2019年已被註冊 其中11個為同一人申請

社會熱點 17:03 2022/02/08

分享：

「歸化」運動員、中美混血兒谷愛凌今日（8日）在冬奧自由式滑雪女子大跳台項目奪冠，身價暴漲，但據公開資料顯示，「谷愛凌」的商標在2019年已被註冊，並且在29條中11條為同一人註冊。

據天眼查App顯示，「谷愛凌」商標申請信息達29條。其中，自然人張某於2019年6月申請的11個「谷愛凌」商標已完成註冊，國際分類涉及教育教育娛樂、廣告銷售、燈具空調等。其餘多個公司及自然人申請的「谷愛凌」商標流程顯示為「被駁回」或「商標無效」。

第一財經引述食品產業分析師朱丹蓬指，奧運會一直是體育營銷的核心IP，特別是隨着近年來中國體育實力的提升，每次重大賽事上總有不錯的收穫，國民的關注度也在提升，企業對明星運動員的爭奪也格外「卷」，而且體育明星的管理相對嚴格，相比於娛樂明星風險更低，近兩年更受企業歡迎。

有業內人士認為，隨着此前不少娛樂明星的負面事件發生，導致各大商家頻繁解約，造成一定的經濟損失，因此形象健康的體育明星會在未來更受商家代言合作的青睞，谷愛凌商業價值的飆升就是很好的案例。
【北京冬奧】谷愛凌冬奧奪冠 手握超20個代言身價暴漲

【北京冬奧】「歸化」中美混血兒谷愛凌滑雪摘金 為中國隊冬奧第三金（組圖）

責任編輯：袁瑋婧

 

開啟hket App，閱讀全文
廣告 運動 運動員 奧運會 經濟 滑雪 銷售 廣告 運動 中國

上一篇文章

網傳B站員工過年加班猝死　公司：事發前一周沒有加班

下一篇文章

【內地疫情】深圳Omicron關聯疫情波及3省9市 涉廣西湖南
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【北京冬奧】谷愛凌冬奧奪冠 手握超20個代言身價暴漲
【北京冬奧】谷愛凌冬奧奪冠 手握超20個代言身價暴漲
冬奧史上首個女子四周跳 15歲天才花滑少女助俄奪金
冬奧史上首個女子四周跳 15歲天才花滑少女助俄奪金
【北京冬奧】短道速滑男子1000米 中國連奪金銀牌
【北京冬奧】短道速滑男子1000米 中國連奪金銀牌
【北京冬奧】谷愛凌晉級滑雪大跳台決賽 明日衝擊個人冬奧首金
【北京冬奧】谷愛凌晉級滑雪大跳台決賽 明日衝擊個人冬奧首金
【北京冬奧】「歸化」中美混血兒谷愛凌滑雪摘金 為中國隊冬奧第三金（組圖）
【北京冬奧】「歸化」中美混血兒谷愛凌滑雪摘金 為中國隊冬奧第三金（組圖）
【北京冬奧】谷愛凌迎首騷 出戰滑雪大跳台
【北京冬奧】谷愛凌迎首騷 出戰滑雪大跳台
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款