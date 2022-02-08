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網傳B站員工過年加班猝死　公司：事發前一周沒有加班

社會熱點 17:29 2022/02/08

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網傳內地影音平台「嗶哩嗶哩」（bilibili，俗稱「B站」）一名員工，因過年期間被要求加班，在連續12小時高強度工作後，於初五（5日）凌晨腦出血猝死。B站周一（7日）發通告稱，逝世員工在事發前一周內未存在加班等情況。

綜合內地傳媒報道，微博職場博主「王落北」發文稱接獲多名網民爆料，指B站武漢AI審核組組長（網名「暮色木心」），過年期間被要求從晚上9點工作到早上9點，初五淩晨腦出血猝死。事件發生後，B站企業微信已查無此人。

疑似家屬發聲：事後公司連慰問都沒有

網民投稿消息稱，B站的審核崗是三班制，每天強制工作時間長達12小時。逝世員工為代班組長，但依然從事圖文等內容審核工作，即拿一線員工的工資做組長的工作。另有之情人士指出，該職位加班沒有加班費只能調休，有員工已經累積七八十天的年假。

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另外，有一名自稱死者表妹的網民表示，表哥是家中獨子，年僅25歲，已於2月6日下葬。當時其家人曾致電通知B站，但公司沒有一個人前來慰問，家人準備打點完後事，再去找律師處理事件。

B站否認存在加班等情況

B站方面則向全體員工發通告，證實涉事組長逝世。通告稱，2月4日下午，「暮色木心」於家中突發身體不適緊急求醫。相關業務主管、經理等在得知情況後趕往醫院配合相關手續辦理，並通知家屬病情。當日晚間8時左右，因大面積腦出血經搶救無效，不幸去世。

通告又指，對於網傳因加班猝死一事，經內部考勤核查，「暮色木心」按照工作計劃正常上下班，工作時間為上午9時30分至下午6時30分，每周放假兩天，在事發前一周內未存在加班等情況。目前公司已成立專項小組，正配合警方和家屬處理後續事宜，全力以赴做好親屬安撫及相關善後工作。

責任編輯：易燕丹

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