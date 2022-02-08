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中國女足贊助商實際屈指可數 業內人士：取決於男足成績

社會熱點 19:45 2022/02/08

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中國女足亞洲盃奪冠，有贊助企業爭相表示將發千萬獎金，其中以「支付寶十年十億贊助女足」最引人注目，但業內人士透露，整體中國之隊獲得的贊助取決於男足成績，而女足專項贊助商實際屈指可數。

僅兩家企業為「中國女足合作夥伴」

據第一財經報導，從贊助商的角度來說，對於女足國家隊的贊助商分為兩類，一種是「中國之隊合作夥伴」，有耐克、蒙牛、中國平安等10家，但中國之隊得到的贊助更取決於男足的成績；一類是「中國國家女子足球隊合作夥伴」，目前在這個榜單的只有兩家，分別為「人人車」和「小紅書」，專項贊助中國女足的企業屈指可數。

細數歷史上的女足贊助商，真正以「中國國家女子足球隊合作夥伴」身份出現的商家並不多。

去年7月12日，小紅書宣佈成為中國國家女子足球隊官方合作夥伴，中國女足全體隊員集體入駐小紅書。

去年7月13日，人人車與中國國家女子足球隊完成簽約儀式，正式成為官方合作夥伴。

至於支付寶，去年7月5日，浙江支付寶公益基金會、浙江馬雲公益基金會、浙江蔡崇信公益基金會聯合宣佈將在10年內投入10億元資金，支持中國女足長期發展。10億元將主要用於四個方面：女足國家隊的訓練水平提升、女足球員傷病保障及退役轉型、女足技術發展及教練員培養、青少年女足運動推廣及發展。

中國之隊贊助更取決男足成績

公開資料顯示，2008年1月7日,都邦保險在京對外宣佈,將成為中國女子足球國家隊官方合作夥伴。2019年1月8日，生活家地板也和中國國家女子足球隊完成簽約儀式，成為官方合作夥伴。2019年女足世界盃期間，蘇菲也曾在微博發起#給女足一億應援#等話題活動。

但從中國足協的官網上看，以上品牌均未出現在最新的官方合作夥伴名單里。

第一財經引述業內人士指，「中國之隊合作夥伴」的贊助對於足協的贊助是包含了七支隊伍，分別是中國國家男子足球隊、中國國家女子足球隊、中國國家男子U22足球隊、中國國家男子U19足球隊、中國國家男子U16足球隊、中國國家女子U19足球隊以及中國國家女子U16足球隊。「中國之隊得到的贊助更取決於男足的成績，拆分的不多」。

中國女足亞洲杯奪冠 這兩家企業各獎勵千萬獎金

中國女足3:2反勝南韓 16年後重奪亞洲盃

責任編輯：袁瑋婧

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