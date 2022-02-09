中駐英使館回應「媒體自由聯盟」涉港聲明：國安法下新聞自由有更好保障

對於英方及所謂「媒體自由聯盟」部分成員近日等涉港聲明，聲稱對中國政府攻擊香港新聞自由及壓制香港獨立媒體深表關切，中駐英使館發言人回應指，國安法實施以來，香港的新聞自由得到更好保障，在港的國際媒體和記者數量不降反升。發言人又指，法律保障新聞及言論自由，同時禁止任何人以新聞及言論自由為名從事犯罪活動。

中使館：港新聞自由得到更好保障

使館發言人說，國安法實施以來，中國香港特區社會恢復安定，發展重回正軌。香港居民各項合法權利和自由依法得到充分保障。香港的新聞自由在安全、穩定、法治環境下也得到更好保障，在港的國際媒體和記者數量不降反升。

至於香港特區警方依法拘捕涉嫌串謀發布煽動刊物的個人、凍結有關資產，這是捍衛香港法治、維護社會秩序的必要正當之舉，無可厚非。

發言人說，香港特區是法治社會。法律保障新聞及言論自由，同時禁止任何人以新聞及言論自由為名從事犯罪活動。

發言人強調，必須指出，中國政府治理香港的法律依據是中國憲法和香港基本法，絕不是《中英聯合聲明》。香港早已回歸，《中英聯合聲明》中與英方有關的條款均已履行完畢。英國對回歸後的香港無主權、無治權，也無監督權。英方試圖通過曲解《中英聯合聲明》幹涉中國香港事務，這嚴重違背相互尊重主權和領土完整、不幹涉內政等國際法原則和國際關係基本準則。

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香港事務純屬中國內政，任何外部勢力都無權幹涉，敦促有關國家及外國機構恪守國際法和國際關係基本準則，停止插手香港事務、停止幹涉中國內政。

「媒體自由聯盟」和美英澳等國發表聯合聲明，對香港《蘋果日報》關閉及其工作人員被香港當局逮捕表示強烈關切，指責港府利用《國家安全法》壓制新聞界是破壞《香港基本法》和《中英聯合聲明》所確定的香港高度自治和香港人民權利與自由的嚴重負面行動。

責任編輯：尹航

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