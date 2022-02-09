內地靈活就業者已達2億人 高校畢業生靈活就業率連續2年超16%

日前國家統計局披露，截至去年年底，內地靈活就業人員已經達到2億人，其中從事主播及相關從業人員160多萬人，較2020年增加近3倍。而高校畢業生靈活就業率已連續2年超過16%。

據《人民日報》海外版報道，平台經濟、共享經濟蓬勃發展，孕育出豐富的就業方式，靈活就業也成為當下年輕人的就業新選擇。

所謂「靈活就業」泛指以非全日制、臨時性和彈性工作，除了演藝人及律師等特種專業人士外，原本「靈活就業」通常都與散工、短期工或兼職等詞語掛鈎。

畢業生靈活就業摸索發展方向

報道引述一名視頻特效製作員柳蓁表示，「選擇靈活就業不等於找不到工作，也不是隨便『打零工』，而是一種全新的就業模式。」她認為，靈活就業給了求職者選擇「單飛」的機會，可以充分發揮個人優勢和興趣，創作出優質的作品和成果，為自己搭建展現能力的舞台，在增長專業技術的同時，摸索職業發展方向。

柳蓁大學畢業後先「靈活就業」做了視頻「UP主」（上傳者），因收到網民喜愛，為之後找到工作奠定了基礎。

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超六成企業使用靈活用工

報道指，靈活就業不僅成為畢業生的一個就業途徑，也為企業選人用人提供了便利。

中國人民大學靈活用工課題組等發佈的《中國靈活用工發展報告（2022）》藍皮書顯示，2021年中國有61.14%的企業在使用靈活用工，比2020年增加5.46%，企業傾向於擴大靈活用工規模。

報道稱，相較於傳統的長期就業模式，靈活就業的優勢在於相對寬鬆的准入和退出機制。對求職者而言，靈活就業獲取工作機會的門檻更低，不合適也可以隨時離職；對企業來說，在選人用人以及如何用、用多久等方面也都比較靈活。因此，無論是求職者還是企業，靈活就業都為其提供了更多的嘗試空間和選擇機會。

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責任編輯：袁瑋婧