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【內地疫情】廣西百色增72本土確診 深圳5宗境外輸入來自香港

社會熱點 11:11 2022/02/09

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內地昨日（8日）新增110宗新冠肺炎確診病例，本土病例佔73宗，除1宗來自遼寧葫蘆島市，其餘72宗均在廣西百色市。另外，深圳報告有5宗境外輸入病例來自香港。羅湖轄區郵政快遞企業，今日（9日）起停止入境郵件快件上門派送業務。

百色疫情進一步擴散風險較高

廣西疫情升溫，現有180宗本土確診病例，以及2宗本土無症狀感染者。國務院聯防聯控工作組已赴廣西，會同當地建立扁平化的指揮體系，推動區域核酸篩查、流調溯源、風險人群排查等措施落實落地，盡快將疫情控制住。

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國家衛健委疾控局一級巡視員賀青華表示，百色的疫情約80%以上的感染者居住在同一自然村，空間聚集性明顯。由於社區隱匿傳播時間長、人員活動軌跡多，加上春節期間人員流動性大，發生進一步傳播擴散風險比較高，需要完成風險人員排查和管控，加快風險區域核酸篩查的速度，及早發現社區中的傳染源。

羅湖取消上門派送 設9個集中取件點

另外，廣東省昨日新增18宗境外輸入確診病例，深圳報告7宗，其中5宗來自香港。羅湖區為貫徹落實「外防輸入」，疫情防控策略，做好入境郵件快件疫情防控工作，今日（9日）凌晨零時起，羅湖轄區郵政快遞企業停止入境郵件快件上門派送業務。

據羅湖區疫情防控指揮部通告，全區將設置9個集中消殺取件點，收件人需根據郵政快遞企業的通知，前往指定地點取件。收件人取件時，亦需要掃碼登記個人信息。當局又鼓勵收件人委託現場工作人員拆包消毒。

責任編輯：易燕丹

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