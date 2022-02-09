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中疾控專家吳尊友：「動態清零」使中國疫情較世界平均水平低幾百倍

社會熱點 11:22 2022/02/09

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新冠疫情在全球肆虐，有外媒曾稱內地的「動態清零」政策將間接拖累全球經濟復甦的腳步。對此中疾控流行病學專家吳尊友認為，「動態清零」仍是迄今最佳的疫情防控方式，暫時不會調整；對付新冠病毒，必須通過接種疫苗、嚴格的公衛措施、即時醫療、中西醫結合診治等方式多管齊下。

「動態清零」是最佳防控方式

據環球網報道，吳尊友指出，實際上中國的「動態清零」政策使得中國的疫情比全世界的平均水平低出幾百倍。全球目前因為新冠流行失去生命的人數很多，僅美國一個國家因為新冠累計死亡人數就達到了92萬餘人，而中國在早期武漢爆發新冠疫情時出現了幾千死亡患者，在武漢的疫情結束以後，幾乎再未出現感染新冠死亡的病例。

中疾控流行病學專家吳尊友

吳尊友表示，這些數據足以證明「動態清零」不僅對疫情防控、減少死亡病例行之有效，同時對社會經濟的發展也是非常有效的。雖然說局部疫情的爆發會對少數人造成一些影響，但是從全大陸一盤棋的角度而言，疫情的防控，世界上沒有哪個國家能像中國這樣成功，應該說「動態清零」政策是到目前為止最佳的防控方式。

吳尊友強調，如果沒有找到一個新的方法能夠確保病毒輸入後不造成大範圍傳播，沒有一個更好的辦法能夠控制住疫情的話，動態清零的策略暫時也不會調整。

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全球疫情大流行到今年3月仍不可能結束

近段時間，一些外國的研究表示：「Omicron傳播力強但毒性弱的特點已呈現出『流感化』的趨勢，新冠病毒給全人類造成的危害似乎在逐漸降低」。吳尊友預測，全球新冠疫情大流行，到今年3月仍不可能結束。

世衛組織相關發言人日前表示，當全球疫苗接種率達到70％時，就意味著大流行最關鍵時期已過去。但吳尊友持保留態度，「目前看來，世衛組織這一說法是值得商榷的。」

責任編輯：李冰琪

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