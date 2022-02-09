【冬奧】記者要識滑雪？新華社高山滑雪記者 通過冬奧組委考核

北京冬奧賽事進行得如火如荼，登上冰雪賽場的除了選手，還有雪上項目的記者。官媒新華社記者透露，攝影記者每天需爬上兩次數百米高的雪山。此外，新華社還培養了一批高山滑雪記者，並已通過冬奧組委考核，可進行高山滑雪。

山上體感溫度零下25度 口罩結冰殼

新華社記者王松在「問記者」平台上回答網民問題。關於雪上項目的記者有多抗凍？王松回答說，記者要想提高抗寒能力，要在工作前多進食一些高熱量的食物，採訪前，記者需要至少1500大卡熱量的攝入。經常參與雪上項目報道的記者平時會加強鍛煉，增強抵禦寒冷的能力。

關於攝影記者要在室外待多久，王松回答說，攝影記者平均每天在室外待5至10個鐘頭，10個鐘頭間必須回到屋子裡暫時取暖。

此外，戴手套也只能戴薄手套，因要方便操作設備。有些記者還會戴帶有電熱絲的手套。

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目前室外氣溫在零下15度左右，在山上體感溫度在零下25度左右。他要穿3層羽絨服，厚棉褲加上滑雪褲，以及溫標為零下100度的極地科考用鞋。

至於室外戴口罩的問題，王松介紹說，口罩在室外會凍住，在內部形成一個冰殼。

那麼，記者是否需要會滑雪呢？王松介紹說，新華社培養了一批高山滑雪記者，並已通過冬奧組委考核，可以進行高山滑雪。

責任編輯：尹航

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