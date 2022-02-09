網傳喜茶大規模裁員涉30%員工 喜茶：少量正常人員調整

今日（9日）有報道稱喜茶從年前已開始啟動大裁員，總體涉30%員工。喜茶最新回應指傳言為不實，年前少量的人員調整為基於年終考核的正常人員調整和優化。

新浪財經今日報道，從多位喜茶員工獲悉，公司內部年前已啟動裁員，年後還會再裁一部分，有員工稱全體員工無年終獎，另有說法稱「延期發放」

傳有部門全被裁

其中信息安全部門全部裁掉，門店拓展部門被裁50%。內部分析認為，喜茶的發展已經觸達瓶頸期，門店部門不再重要。被裁的員工將得到正常N+1補償，也可以選擇內部調動去其他部門，比如技術崗轉業務崗等。

報道指，年會成為壓倒眾多員工希望的最後一根稻草。沒有吃飯、很少福利，晚上10點強制大家留下，參加到半夜12點。年會直播屏上，漲工資、發年終獎等留言鋪滿全屏。

針對此輪裁員的原因，員工們眾說紛紜。比較普遍的一種看法是，喜茶近一年業績不佳，雖然賺錢但是淨利潤負增長，「可能迫於財報壓力，為上市做準備。精簡人力資源，可以讓財報好看一點」。「現在大家的狀態就是躺平狀態，爭取被裁員」，多位喜茶員工直言道。

▲ 網上喜茶員工爆料

為上市前財報數據做準備

報道引述接近喜茶高層的業內人士分析，喜茶此次的裁員可能是為上市前的財報數據做準備。

去年7月，喜茶完成了5億美元的D輪融資，融資後的估值據稱高達600億元，幾乎是奈雪的茶的6倍。

但是喜茶今年的銷售增速情況並不樂觀。久謙諮詢中台數據顯示， 從去年7月起，喜茶在全國範圍內的坪效與店均收入開始下滑。以10月份數據為例，店均收入與銷售坪效環比7月份下滑了19%、18%；與去年同期相比，則下滑了35%、32%。

喜茶方面今日回應稱，公司不存在所謂大裁員的情況，年前少量的人員調整為基於年終考核的正常人員調整和優化。同時，員工的年終獎也均已根據績效表現，於春節前正常發放至員工手中。

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責任編輯：袁瑋婧