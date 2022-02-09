冬奧開幕式爆「韓服爭議」 駐韓使館駁斥文化掠奪論

日前北京冬奧會的開幕式上，一名代表朝鮮族的女子穿著的服裝被韓國網民指是韓服，引爆中韓網民由來已久的傳統文化爭議。中國駐韓大使館昨日（8日）回應稱韓媒所謂的文化掠奪論根本站不住腳，希望韓方尊重朝鮮族在內的中國人民感情。

中國朝鮮族與南北韓同宗同源

據駐韓使館官網消息，發言人指中國朝鮮族和朝鮮半島南北雙方同宗同源，擁有包括服飾在內共同的傳統文化。這些傳統文化既是半島的，也是中國朝鮮族的，所謂「文化工程」「文化掠奪」的說法完全站不住腳。

聲明最後強調，今年是中韓建交30周年和「中韓文化交流年」，希望雙方共同努力，深化各領域合作，促進兩國人民間友好感情，推動兩國關係再上新台階。

據韓聯社中文網早前報道，在4日舉行的北京冬奧會開幕式上，一名穿着韓服的表演者作為中國少數民族代表登場。韓國有不少輿論認為中方此舉相當於主張韓服為中國文化，並對此予以譴責，政界也敦促政府採取應對措施。

韓國政府關切韓服爭議

韓國總統府青瓦台核心官員前天則稱，政府相關部門正密切關注北京冬奧會開幕式上的韓服爭議。韓國國會議長也稱，他5日已向中國全國人大常委會委員長栗戰書傳達對此爭議的關切。

早前網絡上就曾發生多起「韓服、漢服之爭」，中韓網民積怨已久。在韓聯社中文網微博上，有不少憤怒的中國網民表達不滿，並強調中國女孩在開幕式穿的是朝鮮服，並指責韓國才是永遠要「偷中國文化的小偷」。

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責任編輯：袁瑋婧