【北京冬奧】「歸化」身份引爭議 谷愛凌這樣回應

谷愛凌昨日在北京冬奧會自由式滑雪大跳台項目決賽上奪冠，獲得中國隊冬奧會歷史該項目首枚金牌。因為出生在美國，但作為中國選手奪冠，谷愛凌吸引了不少外媒註意。在賽後的新聞發布會上，對於國籍問題谷愛凌回應，感謝中國和美國隊的支持，體育可以團結所有人。

2003年生於美國三藩市的谷愛凌，母親谷燕來自北京，父親為美國人。她在2019年6月透過社交媒體宣布改披中國隊戰袍。

谷愛凌奪金後表示，我非常感謝美國以及美國隊，因為他們一直都非常支持我。同時，我也非常感謝中國和中國隊，因為我在這邊也得到了非常多的支持和幫助。我覺得體育可以團結所有人，體育不需要和國籍有關係，我們所有的人在這裏，就是為了希望可以不斷地去拓展人類的極限。

▲ 昨日谷愛凌奪金後出席記者會

谷愛凌回應美國網友批評：不喜歡我是他們的損失

此外，記者會上也有外媒記者問及美國網友的批評，谷愛凌則坦誠回應，「事實上，我並不是很在意別人是否滿意。因為我在盡力做最好的自己，我也在享受整個過程。我用我的聲音，在與我相關的領域帶來盡可能多的積極的改變。我知道我心地是善良的，我也知道我做的每一個決定是基於共同利益。如果有人不相信我或者不喜歡我，這就是他們的損失。」

【北京冬奧】美媒「笑話」朱易摔倒 谷愛凌這樣回應

【北京冬奧】谷愛凌冬奧奪冠 手握超20個代言身價暴漲

責任編輯：李冰琪