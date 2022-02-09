內地initial官方旗艦店客服給顧客送花圈 涉事店鋪道歉閉店

有內地網民在社交平台稱，自己與時裝品牌「initial」官方旗艦店客服產生誤會，客服向她送了白事花圈。目前，initial品牌官方已道歉，涉事店鋪暫時被封。

客服承認 一氣之下訂了花圈

據內媒報道，有網民在社交平台發帖稱，2月5日，她接到一通電話，對方自稱是客服，由於自己的疏忽多寄了一件衣服，要求將衣服退回，郵費到付，並且在描述時準確叫出了該消費者的收件名字和一個順豐快遞的物品。

發帖人表示，由於這個快遞沒有多寄衣服給她，所以她第一反應是接到了詐騙電話並掛斷。

隨後，發帖人收到致電客服的短信稱，如不退還衣服，就只能報警。發帖人隨即去查詢自己的快遞信息，發現在掛掉那通電話不久，多了一個花圈的物流信息。

發帖人就去與客服溝通，表示自己確實沒有收到多餘的衣服，並幫助客服查詢了物流信息，發現對方確實多寄了一件衣服，但因為收件人信息填錯所以她並未收到取件通知，發帖人按客服要求將衣服拒收並退回。

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當發帖人和客服解開誤會後，客服承認，由於發帖人之前不配合，一氣之下訂購了花圈，事後也覺得做法不妥，取消了花圈訂單並致歉。不過，發帖人對此並不接受。

事件持續發酵。發帖人7日再度發聲稱，目前事件已基本解決，平台方面，處理人員表示會員今年會進行地址加密處理，對店鋪扣除12分並回收店鋪經營權7天，涉事店員花圈下單的賬號永久停封。initial旗艦店方面也將對涉事的員工做開除處理並公開道歉信。

目前，initial官方旗艦店已閉店下架。該品牌的官網和公眾號的在線商城仍顯示正常運營。

消費者網購被寄花圈並非孤例，內媒報道提到，此前就曾接到投訴稱，有消費者在京東網購，結果被賣家寄壽衣和花圈，目前此事仍未得到妥善解決。

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責任編輯：尹航

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