【北京冬奧】吉祥物「冰墩墩」缺貨 黃牛瘋狂警出手

北京冬奧吉祥物「冰墩墩」近日受到消費者熱捧，供不應求。有黃牛價炒作翻數倍價錢，北京市警方目前已查獲3名非法牟利者，作出行政裁罰。

綜合21世紀經濟報道、界面新聞報道，在北京，王府井百貨冬奧紀念品專賣店在尚未營業前，店外就有耐著低溫的排隊隊伍，甚至有人凌晨開始排隊就是為了購買冰墩墩。奧林匹克天貓官方旗艦店採取限購措施，每個ID限購2件冰墩墩。

冰墩墩手辦玩具擺件單價人民幣88元，黃牛轉賣價可喊到6倍或更高價錢。東城公安微信號8日通報，冰墩墩廣受追捧，但卻有人在指定銷售網點等地高價倒賣、非法牟利，擾亂正常購買秩序，警方調查後，目前查獲3名違法行為人，均已依法作出行政處罰。

【北京冬奧】吉祥物「冰墩墩」成奧運村明星 它是什麼來頭？（組圖）

北京冬奧帶貨能力強 周邊產品有望吸金25億元

根據報道，由於春節假期工人放假和上游物料短缺，導致冰墩墩供貨不及。冰墩墩生產廠商、晉江恆盛玩具有限公司負責人許文杰表示，冰墩墩外殼是食用級矽膠，上游供應商很難短時間大量提供；由於冰墩墩必須套上外殼，生產週期也因此較一般純毛絨玩具來得長。

北京冬奧會官網顯示，目前冬奧會特許生產商共有29家，特許零售商58家，山西證券研報指出，預計整個冬奧周期，特許商品收入將突破25億元人民幣。

責任編輯：李冰琪