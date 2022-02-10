中國計生協會：今年開展未婚人群人工流產干預專項行動（第二版） 

人口問題關乎國計民生。中國計劃生育協會表示，今年要實施生殖健康促進行動，重點解決青少年、育齡人群及其他特定人群生殖健康的突出問題，開展未婚人群人工流產幹預專項行動，減少青少年意外懷孕和人工流產，提高群眾生殖健康水平。其中，開展未婚人群人工流產幹預專項行動引發關注。

（第二版新增A股市況）

計生協會：紮實推進生殖健康服務

A股方面，三胎概念板塊異動拉升。截止發稿，美吉姆(002621.SZ)漲停，高樂股份(002348.SZ)/愛嬰室(603214.SH)、戴維醫療(300314.SZ)、孩子王(301078.SZ)、安奈兒(002875.SZ)、貝因美(002570.SZ)等跟漲。

中國計劃生育協會官網公布《中國計劃生育協會2022年工作要點》，其中提到，著力建設新型婚育文化，以「尊重生育的社會價值，提倡適齡婚育、優生優育，鼓勵夫妻共擔育兒責任，破除高價彩禮等陳規陋習」為重點，加強對青年婚戀觀、家庭觀引導，重塑多子女家庭養育文化，淡化教育焦慮，弘揚「孝」、「和」家庭價值觀，推動構建積極正向的新型婚育文化。

在紮實推進生殖健康服務方面，《工作要點》提到，實施生殖健康促進行動，重點解決青少年、育齡人群及其他特定人群生殖健康的突出問題，開展未婚人群人工流產幹預專項行動，減少青少年意外懷孕和人工流產，提高群眾生殖健康水平。

內媒引述《中國實用婦科與產科雜志》2021年刊發的一篇文章指出，近5年來，每年人工流產的總數一直徘徊在950萬左右，「我國人工流產具有3個特點：數量龐大、重複流產者占比高、年輕未孕的女性比例大。」近年還有研究顯示，中國小於20歲的人群已成為人工流產婦女中極為重要的一部分。

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開展未婚人群人工流產幹預專項行動這一措施在社交平台引發熱議。有網民認為，「說到底，還是人口結構問題已經嚴重到了不得不強力干預的地步。」

上月，國家統計局公布人口數據，中國去年人口僅增加48萬人，人口自然增長率為千分之0.34。國家衛健委表示，近年中國人口發展面臨轉折性變化，總人口增長勢頭明顯減弱，將著眼群眾最期盼的生育養育教育等工作，推出一系列配套支持措施，出實招、出硬招。

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責任編輯：尹航

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