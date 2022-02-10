【中美貿易協議】中國未履行採購承諾 美商務部長提出要追責

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）周三（9日），美國將要求中國對未能履行中美第一階段貿易協議中的採購承諾，承擔責任。

雷蒙多接受彭博採訪時稱，打算讓北京承擔責任，又透露美國貿易代表戴琪正處於談判最激烈階段，「北京沒有遵守規則，因為他們給本國企業提供補貼，限制了美國公司的競爭力」。

▲ 美國商務部部長雷蒙多。

據美國周二（8日）公布的貿易數據，中國在貿易協議中承諾的購買目標，只實現了不到60%。

在2020年初簽署的中美第一階段貿易協議中，中國承諾在2017年基礎上，增購價值2,000億美元的美國農產品、製成品、能源和服務等。惟彼得森國際經濟研究所高級研究員Chad Bown對2021年美國統計局最終貿易數據分析，中國僅完成商品和服務採購目標的57%。

美國商會國際事務負責人Myron Brilliant周三表示，若有關中國未兌現第一階段貿易協議採購承諾的磋商失敗，拜登政府將考慮一系列選項，包括可能導致新關稅的新貿易調查。

此前，中國外交部強調， 中美經貿關係的本質是互利共贏，貿易戰沒有贏家。 對於兩國經貿關係一些具體問題，雙方應本著相互尊重、平等協商的精神妥善加以解決。 美方應同中方一道努力，推動中美經貿關係健康穩定發展。

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責任編輯：林佩怡

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