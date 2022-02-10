【中美角力】美商會透露拜登政府或考慮對華展開新關稅調查

美國指中國首階段貿易協議未達標，僅實現不到6成。美國商會昨日（9日）透露，如果與首階段貿易協議有關的談判未能說服中國履行協議承諾，美國政府考慮對中國展開新關稅調查。

路透報道，美國商會國際事務處處長布賴恩特 (Myron Brilliant)表示，政府還可能與歐洲和其他盟友更密切地合作，向中國展現出統一戰線，要求其為國際企業提供更公平的競爭環境。

布賴恩特也表示，商會支持美國政府與中國官員舉行會談，以使中國方面遵守協議承諾。

他說：「政府正在考慮一系列選項，顯然可能包括301行動和類似課題，我們目前不支持任何選項。」而在提出與新關稅或其他貿易行動有關的建議前，美國方面可能需要展開長達一年的301調查。

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美商會亦透露短時間內政府不會採取行動

布賴恩特說，他與美國政府磋商後認為，美國短期內不會采取與關稅有關的行動。他也呼籲美國政府先與商界和美國盟友協商，才采取任何行動。

負責貿易政策倡導工作的美國商會官員墨菲（John Murphy）則透露，美國方面正面對來自業界越來越大的壓力，他們要求對中國商品實施比美國貿易代表辦公室版本更健全的關稅排除程序。美國貿易代表戴琪去年10月曾承諾，部分中國商品將在關稅排除之列。

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京曾回應：應本著相互尊重解決問題

美國周二公布的貿易數據顯示，中國在貿易協議中承諾的購買目標只實現了不到60%，遠未達到兩年內將購買量從2017年的規模增加2,000億美元的承諾。

中國外交部對此回應時說，中美經貿關系的本質是互利共贏，貿易戰沒有贏家。對於兩國經貿關系中出現的一些問題，雙方應本著相互尊重、平等協商的精神妥善加以解決。美方應同中方一道努力，推動中美經貿關系健康穩定發展。

責任編輯：李冰琪