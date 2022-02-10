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廣西兩鎮鼓勵舉報未報備返鄉人員 經查實獎勵一隻雞或200元

社會熱點 11:02 2022/02/10

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廣西近日疫情嚴峻，廣西東興市江平鎮和東興鎮本週先後發佈公告，號召群眾積極電話舉報身邊市外返鄉人員，特別是中高風險地區返鄉未提前報備人員，江平鎮的獎勵是一隻本地雞，東興鎮的獎勵是200元（人民幣，下同）。

據上游新聞報道，週二（8日）江平鎮發佈公告稱，號召廣大群眾積極電話舉報身邊市外返鄉人員，特別是中高風險地區(如百色市地區、深圳市寶安區、南寧市江南區等)到江平人員，經核實被舉報人員確為市外來江平人員且未向所在村委社區提前報備的，江平鎮疫情防控工作領導小組辦公室將向舉報者獎勵本地雞一隻。

本地雞可充當年貨

報道引述江平鎮疫情防控工作領導小組辦公室工作人員表示，「考慮到節日氛圍，本地雞可以充當一份年貨。廣西此輪疫情比較嚴峻，我們也希望發動群眾力量防止疫情進一步蔓延。」

週三東興鎮亦發佈公告稱，舉報違規返鄉線索，特別是百色市、深圳市以及其他中高風險地區及其所在城區到東興鎮人員，經核實被舉報人員情況屬實且未向目的地所在村委社區提前報備，舉報者可獲得獎勵200元。若出現多人舉報同一線索，對首位舉報人員進行獎勵。

廣西百色週二新增本土確診7例，截至昨日12时，广西累计报告本轮疫情本土确诊病例180例。

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責任編輯：袁瑋婧

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