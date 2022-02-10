【內地疫情】廣西百色增7本土確診 急需口罩防護服等物資

內地新冠肺炎確診病例大幅回落，昨日（9日）新增29宗確診病例，本土確診佔7宗，全部來自廣西百色市。另有1宗本土無症狀感染，來自遼寧沈陽市。廣西疫情形勢嚴峻，百色多地開放接收社會捐贈渠道，並公佈急需醫療防護物資清單。

廣西現有187宗本土確診病例，其中百色市186宗，崇左市1宗（為1月16日報告），以及2宗本土無症狀感染者。因應疫情防控要求，百色市自2月7日起實施「不進不出」政策，當地醫療物資和生活物資開始出現短缺。

靖西現有物資僅可維持一天半

靖西市作為百色人口量最大的縣級市，目前每天核酸檢測量達50萬人次，全市現有物資僅能再維持一天半。靖西市疫情防控指揮部物資組負責人陳小東稱，現有的核酸檢測試劑即將消耗完，口罩、防護服等醫療物資都比較緊缺。

▲ 百色市開放接收社會捐贈渠道，急需口罩、防護服等防疫物資。

對此，百色市、德保縣、靖西市多地發佈接收社會捐贈的公告。據《中國新聞週刊》報導，百色市慈善總會工作人員表示，目前僅接受兩種途徑捐贈，一是捐款，二是聯繫工作人員對接，走運輸專用通道到當地，因道路管制暫不支持個人郵寄物資捐贈。德保縣紅會志願者稱，現在還缺N95口罩、採樣管、酒精、轉運箱等物資。

深圳2名跨境貨車司機核酸陽性

另外，廣東省昨日新增9宗境外輸入病例，深圳報告1宗，由香港傳入。深圳口岸辦亦發通報，稱近日再發現2名跨境貨車司機新冠肺炎核酸檢測陽性。

通報稱，上述2人是自2月4日以來，深圳發現的第6名及第7名跨境司機陽性患者。患者6是在2月7日自深圳灣口岸入境閉環後被檢出陽性，患者7則是2月8日自深圳灣口岸入境閉環準備返港時被檢出陽性。深圳口岸辦在通報再次提醒，跨境司機要做好自身防護，嚴格執行內地疫情防控措施。

責任編輯：易燕丹

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