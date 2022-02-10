貓眼專業版票房數據顯示，電影《長津湖之水門橋》累計票房破29.69億（人民幣，下同）《長津湖》系列電影總票房達87.44億，超過《唐人街探案》系列，成中國影史系列電影票房冠軍。

《長津湖》系列電影有兩部，分別是去年上映的《長津湖》與今年的續作《長津湖之水門橋》，講述朝鮮戰爭中，中國志願軍與美陸戰一師作戰的故事。

其中，《長津湖》票房達57.75億元，在中國影史票房榜上排名第一。

▲ 《長津湖》系列成中國影史系列電影票房冠軍

《長津湖》在多個項目上創下中國影史之最

從製作規模和視效呈現來看，《長津湖》已經是中國工業大片的天花板，也是國產戰爭片的里程碑。據稱，電影總投資高達13億。《長津湖》僅前期工作人員就有7000多人，加上群眾演員、跟組人員、後期工作人員，整個電影團隊超過12000人。可以說，這部電影在製作規模，投資規模、拍攝時間跨度、動用的演職人員數量都創下了中國影史之最。

總製片人于冬表示，《長津湖》應該是史上最大製作，劇本長達13萬字，光是籌備期就兩年多。三位導演率領三大組人馬投入拍攝，動用了超大規模的軍事裝備、超百公里的動作設計、超7萬人次的群眾演員參演，來自全世界80多家特效公司參與《長津湖》後期製作，這也在影片製作規模上創下了紀錄。

責任編輯：李冰琪