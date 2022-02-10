【大灣區】深圳各區2021年GDP出爐 龍崗區負增長關美國事？

深圳2021年GDP首次邁進3萬億元（人民幣，下同）大關至30,664.85億元，按年增長6.7%，兩年平均增長4.9%。具體來看，南山區GDP總量繼續領跑全市，增量突破1,000億元；龍崗區因受華為被美國制裁、亞馬遜賣家被大規模封號影響，第二、三產業受拖累，成全市唯一一個負增長的區。

南山區統計局：外部環境趨複雜嚴峻

據內媒報道，深圳11個轄區按GDP總量排名可分成三個梯隊：

第一梯隊4,000億元以上，包括南山區（7,630.59億元）、福田區（5,318.19億元）、龍崗區（4,496.45億元）、寶安區（4,421.82億元）；

第二梯隊2,000億元以上，包括龍華區（2,828.45億元）、羅湖區（2,571.67億元)；

第三梯隊1,000億元及以下，包括光明區（1,285.33億元）、坪山區（910.60億元）、鹽田區（760.49億元）、大鵬新區（370.35億元）、深汕特別合作區（70.91億元）。

2021年，南山區GDP增量相比上年同期增長1,128.37億元，居全市第一位，也是全市唯一增量達到1,000億元以上的地區。如果保持目前的增長勢頭，南山區兩年後GDP有望沖擊萬億大關。

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2021年，南山區第一產業增加值為1.17億元，按年增長-5.9%，兩年平均增長18.9%；第二產業增加值為2,188.40億元，按年增長10.2%，兩年平均增長7.3%；第三產業增加值為5,441.02億元，按年增長8.6%，兩年平均增長7.1%。

南山區統計局相關負責人表示，總的來看，2021年南山經濟持續穩定恢復，同時也要看到，外部環境更趨複雜嚴峻和不確定性，經濟面臨需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力。

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龍崗區作為深圳的工業強區，但受華為被美國制裁影響，去年GDP按年下降7.6%，兩年平均下降3.3%，成為深圳唯一一個負增長的區。

其中，第一產業增加值為1.12億元，按年增長27.5%，兩年平均增長23.7%；第二產業增加值為2,986.38億元，按年下降12.5%，兩年平均下降6.1%；第三產業增加值為1,508.96億元，按年增長4.0%，兩年平均增長3.2%。

可以看出，以工業見強的龍崗，其去年的經濟表現被工業拖了後腿。

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2021年，龍崗區實現規模以上工業企業增加值2,198.28億元，按年下降19.0%，兩年平均下降9.1%。龍崗區2021年前三季度的經濟數據顯示，全區32個工業大類行業中，支柱行業計算機、通信和其他電子設備製造業按年下降27.4%。

華為的主業正是計算機、通信和電子設備製造，其總部位於龍崗區阪田街道，對龍崗區經濟起著壓艙石一般的作用。2017年的一份統計數據顯示，華為當年上半年對龍崗區規模以上工業增加值增長的貢獻率達80%以上。

此外，深圳的亞馬遜賣家在2021年遭遇了近年來最大規模的封號，而這些賣家主要集中在龍崗，這也導致龍崗去年第三產業增加值的表現也不太理想，拖累GDP整體表現。

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責任編輯：尹航

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