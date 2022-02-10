  • 18°C
香港時間 : 2022210日 (四) 12:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大灣區】深圳各區2021年GDP出爐 龍崗區負增長關美國事？

經濟脈搏 12:19 2022/02/10

分享：

深圳2021年GDP首次邁進3萬億元（人民幣，下同）大關至30,664.85億元，按年增長6.7%，兩年平均增長4.9%。具體來看，南山區GDP總量繼續領跑全市，增量突破1,000億元；龍崗區因受華為被美國制裁、亞馬遜賣家被大規模封號影響，第二、三產業受拖累，成全市唯一一個負增長的區。

南山區統計局：外部環境趨複雜嚴峻

據內媒報道，深圳11個轄區按GDP總量排名可分成三個梯隊：

  • 第一梯隊4,000億元以上，包括南山區（7,630.59億元）、福田區（5,318.19億元）、龍崗區（4,496.45億元）、寶安區（4,421.82億元）；
  • 第二梯隊2,000億元以上，包括龍華區（2,828.45億元）、羅湖區（2,571.67億元)；
  • 第三梯隊1,000億元及以下，包括光明區（1,285.33億元）、坪山區（910.60億元）、鹽田區（760.49億元）、大鵬新區（370.35億元）、深汕特別合作區（70.91億元）。

2021年，南山區GDP增量相比上年同期增長1,128.37億元，居全市第一位，也是全市唯一增量達到1,000億元以上的地區。如果保持目前的增長勢頭，南山區兩年後GDP有望沖擊萬億大關。

深圳樓市冰封 春節期間商品房市場幾乎錄「零成交」

華為受美國制裁後 芯片設計重鎮深圳1年間跌下神壇

2021年，南山區第一產業增加值為1.17億元，按年增長-5.9%，兩年平均增長18.9%；第二產業增加值為2,188.40億元，按年增長10.2%，兩年平均增長7.3%；第三產業增加值為5,441.02億元，按年增長8.6%，兩年平均增長7.1%。

南山區統計局相關負責人表示，總的來看，2021年南山經濟持續穩定恢復，同時也要看到，外部環境更趨複雜嚴峻和不確定性，經濟面臨需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力。

華為受美國圍堵 亞馬遜賣家被封號 影響經濟增長

龍崗區作為深圳的工業強區，但受華為被美國制裁影響，去年GDP按年下降7.6%，兩年平均下降3.3%，成為深圳唯一一個負增長的區。

其中，第一產業增加值為1.12億元，按年增長27.5%，兩年平均增長23.7%；第二產業增加值為2,986.38億元，按年下降12.5%，兩年平均下降6.1%；第三產業增加值為1,508.96億元，按年增長4.0%，兩年平均增長3.2%。

可以看出，以工業見強的龍崗，其去年的經濟表現被工業拖了後腿。

華為任正非新春致信母校：現雖是冬天 但春天很快會到

華為力谷芯片創新破美圍堵  旗下基金投資56間芯企

2021年，龍崗區實現規模以上工業企業增加值2,198.28億元，按年下降19.0%，兩年平均下降9.1%。龍崗區2021年前三季度的經濟數據顯示，全區32個工業大類行業中，支柱行業計算機、通信和其他電子設備製造業按年下降27.4%。

華為的主業正是計算機、通信和電子設備製造，其總部位於龍崗區阪田街道，對龍崗區經濟起著壓艙石一般的作用。2017年的一份統計數據顯示，華為當年上半年對龍崗區規模以上工業增加值增長的貢獻率達80%以上。

此外，深圳的亞馬遜賣家在2021年遭遇了近年來最大規模的封號，而這些賣家主要集中在龍崗，這也導致龍崗去年第三產業增加值的表現也不太理想，拖累GDP整體表現。

亞馬遜Amazon大規模查封中國帳號 掀跨境電商業裁員潮

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
行業 規模以上工業 華為 大灣區 GDP 經濟 工業增加值 制裁

下一篇文章

【中美角力】美商會透露拜登政府或考慮對華展開新關稅調查
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【兩會2021】李克強：內地今年GDP目標為6％以上（第二版）
【兩會2021】李克強：內地今年GDP目標為6％以上（第二版）
深圳樓市冰封 春節期間商品房市場幾乎錄「零成交」
深圳樓市冰封 春節期間商品房市場幾乎錄「零成交」
33家中國實體被美列入「未核實名單」 商務部促美立即糾正錯誤（第二版）
33家中國實體被美列入「未核實名單」 商務部促美立即糾正錯誤（第二版）
兩部門聯合約談鐵礦石資訊企業 嚴打哄抬價格等行為
兩部門聯合約談鐵礦石資訊企業 嚴打哄抬價格等行為
美國貿易逆差創新高 對華逆差擴大至3553億美元
美國貿易逆差創新高 對華逆差擴大至3553億美元
內地個人存取現金單筆超5萬需登記來源或用途 3月起實施
內地個人存取現金單筆超5萬需登記來源或用途 3月起實施
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款