【北京冬奧】曾捲風波南韓選手黃大憲奪金  中使館：由衷祝賀

在北京冬奧賽事中，早前短道速滑男子1,000米準決賽，南韓選手黃大憲被指犯規遭取消資格惹議，引發中韓網民口水戰。陷入DQ風波的黃大憲,，周三（9日）在短道速滑男子1,500米決賽中奪金，中國駐韓大使館發言人表示由衷祝賀。有韓媒認為，中使館此舉或為平息南韓對華輿論負面情緒。

▲ 短道速滑男子1,500米決賽，南韓選手黃大憲奪冠

中國駐韓大使館發言人周四（10日）表示，黃大憲在北京冬奧短道速滑男子1,500米比賽中摘得桂冠，為南韓代表隊奪得本屆冬奧首金，「我謹代表中國駐韓國大使館，並轉達邢海明大使對黃大憲選手和韓國代表隊的由衷祝賀」。

發言人又表示，「中國民眾也紛紛對黃大憲選手的出色表現予以積極評價，體現了中韓兩國人民之間的真摯情誼」。並指奧運會之所以魅力無限，不僅因為它更快、更高、更強的競技體育水平，更因為它承載的「團結」體育精神。

發言人稱，期待中韓兩國選手在北京冬奧上有所為、有所得、有所獲，再創佳績，為兩國和兩國人民爭光，為中韓人民之間的友好感情添彩。期待以北京冬奧和中韓建交30周年為契機，中韓各領域友好合作關係取得更大發展。

DQ惹爭議 中方曾稱一些韓媒煽動反華情緒

值得一提的是，此前一天中國駐韓大使館發言人，才回應有關「不公正判罰」的說法，指這是技術性問題，應由專業權威機構予以評判，「但一些韓國媒體和政客將矛頭指向中國政府和整個北京冬奧會，甚至煽動反華情緒，毒化了兩國國民間的感情，引起中國網民的反擊。我們對此不得不表示嚴重關切，闡明嚴正立場」。

韓聯社指出，僅過一天，中使館又發文祝賀黃大憲奪金，「似乎是出於平息南韓對華輿論負面情緒的考量」。內地不少網民則認為，祝賀是體現「中國格局」。

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冬奧開幕式爆「韓服爭議」 駐韓使館駁斥文化掠奪論

在周一的男子短道速滑1000米準決賽，備受看好的南韓選手黃大憲和李俊瑞因被判犯規，被取消比賽成績，中國運動員隨後南韓在決賽包攬冠亞軍。比賽結果引發南韓網民質疑聲浪，南韓亦向國際滑聯提出抗議，但未被接納，並稱上訴至國際體育仲裁法庭。此外，南韓人氣男團BTS隊長RM在Instagram限時動態分享黃大憲比賽影片，以Emoji表達支持，卻惹來內地網民不滿，另掀粉絲網戰。

談到這場風波，黃大憲稱，如何判罰是裁判的事，儘管他認為在1,00米比賽上自己滑得無可挑剔，但一定有其未做到俐落的地方，才被判罰，故他（今次）樹立了讓任何人都無法挑毛病的戰略。

開幕式民族服爭議 中方：文化掠奪說法站不住腳

另一方面，中韓亦就北京冬奧開幕式民族服飾起爭議。中國駐韓大使館發言人周四表示，注意到近日南韓輿論關注中國朝鮮族代表穿著民族服飾出席北京冬奧開幕式事，指一些媒體因此臆測、抨擊中國搞「文化工程」「文化掠奪」。中國網民特別是朝鮮族群眾對此十分不滿。

發言人表示，中國朝鮮族和朝鮮半島南北雙方同宗同源，擁有包括服飾在內共同的傳統文化。這些傳統文化既是半島的，也是中國朝鮮族的，所謂「文化工程」「文化掠奪」的說法完全站不住腳。中方尊重韓國的歷史文化傳統，希望韓方也能夠尊重包括朝鮮族在內中國各民族人民的感情。

責任編輯：林佩怡

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